Песков: Признание ДНР и ЛНР не коррелирует с Минскими соглашениями

Пресс-секретарь российского президента заявил, что в Кремле приняли к сведению обращение депутатов о признании ДНР и ЛНР.
«Безусловно, признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так», — цитирует 16 февраля заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости».
Представитель Кремля привел слова президента Владимира Путина о том, что главной задачей остается «реализация минского комплекса мер».
Накануне депутаты большинством голосов поддержали направление Владимиру Путину обращения о признании ДНР и ЛНР. «За» выступил 351 народный избранник, против — 16, и лишь 1 воздержался.