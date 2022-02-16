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Песков: Признание ДНР и ЛНР не коррелирует с Минскими соглашениями

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Пресс-секретарь российского президента заявил, что в Кремле приняли к сведению обращение депутатов о признании ДНР и ЛНР.

«Безусловно, признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так», — цитирует 16 февраля заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля привел слова президента Владимира Путина о том, что главной задачей остается «реализация минского комплекса мер».

Накануне депутаты большинством голосов поддержали направление Владимиру Путину обращения о признании ДНР и ЛНР. «За» выступил 351 народный избранник, против — 16, и лишь 1 воздержался.

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Комментарии (18)

Yuri_SPb
Так-то да, но минские соглашения уже который год не выполняются, то есть не актуальны. А признание республик поспособствует миротворческому процессу.
dedmoroz_5e4d8827384c2
усатый, троли их троли))
baddancer
- Мы можем признать независимость Донбасса.
- Азаза! Ууууууу! Это же нарушение Минских соглашений!
- Ладно, тогда поговорим о Минских соглашениях... Нравится, не нравится...
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