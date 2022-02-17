В ЛНР заявили об обстреле пяти населённых пунктов

В представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 17 февраля заявили, что сегодня утром украинские силовики четыре раза обстреляли территорию ЛНР.



«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено», — цитирует РИА Новости офицера представительства ЛНР в СЦКК.



По его словам, в 5:30 мск из миномётов, гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов обстреливали населённые пункты Нижнее Лозовое, Золотое-5, Весёленькое, Сокольники, а затем посёлок Донецкий.

