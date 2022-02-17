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В ЛНР заявили об обстреле пяти населённых пунктов

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В представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 17 февраля заявили, что сегодня утром украинские силовики четыре раза обстреляли территорию ЛНР.

«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено», — цитирует РИА Новости офицера представительства ЛНР в СЦКК.

По его словам, в 5:30 мск из миномётов, гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов обстреливали населённые пункты Нижнее Лозовое, Золотое-5, Весёленькое, Сокольники, а затем посёлок Донецкий.

Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

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Комментарии (15)

260559361
Похоже, в ОРДЛО не слышали ничего про спутниковую разведку.... пытаются спровоцировать Россию на нападение или сами хотят ... ничего у этих свидомых не выйдет. Путину они не нужны от слова совсем. Так, разменная монетка.
Never_Mind
Правда? В распятого мальчика случаем не попали?
***_555
Всё по плану. Как в Финляндии в 39-м.
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