Путин: Решение, признавать ли ДНР и ЛНР, будет принято сегодня

Таким образом президент 21 февраля завершил заседание Совета безопасности РФ. В ходе заседания замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что «признание ДНР и ЛНР останется единственным выходом для России, если ситуация пойдет по негативному сценарию». Рассмотреть обращение депутатов о признании республик попросил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также в поддержку такого решения высказались глава Совфеда Валентина Матвиенко, директор ФСБ Николай Патрушев и премьер-министр Михаил Мишустин. Последний рассказал, что уже существуют рабочие группы по этому вопросу и «есть понимание, какие решения должны будут быть приняты».
Ранее с просьбой признать независимость их республик к Путину обратились главы ЛНР и ДНР.