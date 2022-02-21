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Путин: Решение, признавать ли ДНР и ЛНР, будет принято сегодня

Владимир Путин заявил, что сегодня примет решение — признает ли Россия независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик.

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Таким образом президент 21 февраля завершил заседание Совета безопасности РФ. В ходе заседания замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что «признание ДНР и ЛНР останется единственным выходом для России, если ситуация пойдет по негативному сценарию». Рассмотреть обращение депутатов о признании республик попросил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также в поддержку такого решения высказались глава Совфеда Валентина Матвиенко, директор ФСБ Николай Патрушев и премьер-министр Михаил Мишустин. Последний рассказал, что уже существуют рабочие группы по этому вопросу и «есть понимание, какие решения должны будут быть приняты».

Ранее с просьбой признать независимость их республик к Путину обратились главы ЛНР и ДНР.

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Комментарии (85)

VKuser124178776
Согласен с тем,что это надо было делать еще 2014 году
260559361
Жалею только , что у меня еще осталось достаточно рублей. Надо все скинуть поскорее.
Never_Mind
Признание - включение - ввод войск - война с Украиной - война с НАТО.
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