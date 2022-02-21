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Правительство «в экстренном порядке» выделит беженцам из Донбасса 5 млрд руб.

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Каждый беженец из Донбасса получит по 10 тысяч рублей.

«Выделить в 2022 году <...> на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, <...> вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации, в экстренном порядке бюджетные ассигнования в размере 5 миллиардов рублей», — говорится 21 февраля в распоряжении правительства.

Властям Ростовской области поставили задачу составить списки беженцев из Донбасса и выплатить им по 10 тысяч рублей.

Ранее президент Владимир Путин распорядился обеспечить беженцев всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей.

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Комментарии (27)

266597097
50 тыщ по 10 тыщ это таки только пол ярда!... А остальные на организацию процесса?.. Подвоз, развоз, учет, охрану...
atty
А на нужды россиян они ничего не хотят выделить, а то получается сами с голой ж...й, но всех обуем\оденем.
Alex000
А может таки это, эти деньги выделить на ремонт там дорог, замену ржавых труб, уборку снега и льда? Нет?
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