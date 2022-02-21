Правительство «в экстренном порядке» выделит беженцам из Донбасса 5 млрд руб.

Каждый беженец из Донбасса получит по 10 тысяч рублей.



«Выделить в 2022 году <...> на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, <...> вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации, в экстренном порядке бюджетные ассигнования в размере 5 миллиардов рублей», — говорится 21 февраля в распоряжении правительства.



Властям Ростовской области поставили задачу составить списки беженцев из Донбасса и выплатить им по 10 тысяч рублей.

