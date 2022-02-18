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Путин отправил в Ростов главу МЧС и велел дать беженцам денег

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Губернатор Ростовской области попросил российские власти о помощи из-за наплыва беженцев из ЛНР и ДНР. Путин откликнулся.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина, Ростовская область запросила экстренную помощь 18 февраля. В ответ президент России отправил в регион врио главы МЧС Александра Чуприяна. Он должен создать условия для беженцев, обеспечить их горячим питанием и помочь с медициной.

Кроме того, президент распорядился выдавать каждому беженцу по 10 тысяч рублей.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию.

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Комментарии (25)

маняш го
Снова в донбассе окажутся брошенными море домашних животных.
SNOW
не исключено что и из этих денег Путин по привычке отожмет долю для себя и своих чад и домочадцев. По 10 тыр на нос, не шутка.
Memory17
У пересидента, как известно, кроме ржавого прицепа ничего нет, чьи деньги он собрался тратить?!
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