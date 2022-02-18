В ДНР объявили о массовой эвакуации населения в Россию. Власти непризнанной республики ждут украинского наступления

Глава ДНР Денис Пушилин заявил об эвакуации населения самопровозглашенной республики в Россию.
«Организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию», — говорится 18 февраля в заявлении Пушилина на YouTube. По его словам, в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди.
Он призвал граждан прислушаться к его рекомендации. Глава ДНР заверил, что такая мера сохранит жизни и здоровье. По договоренности с властями РФ эвакуированных разместят в Ростовской области.
По его оценкам, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ перейти в наступление. Он заверил, что силы ДНР находятся в состоянии боевой готовности.