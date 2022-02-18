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В ДНР объявили о массовой эвакуации населения в Россию. Власти непризнанной республики ждут украинского наступления

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил об эвакуации населения самопровозглашенной республики в Россию.

«Организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию», — говорится 18 февраля в заявлении Пушилина на YouTube. По его словам, в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди.

Он призвал граждан прислушаться к его рекомендации. Глава ДНР заверил, что такая мера сохранит жизни и здоровье. По договоренности с властями РФ эвакуированных разместят в Ростовской области.

По его оценкам, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ перейти в наступление. Он заверил, что силы ДНР находятся в состоянии боевой готовности.

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Комментарии (136)

prozum
К сожалению, войны по любому не избежать. Америкосы не зря вложили столько бабла в создание на Украине фашистской власти для её отрыва от России.
Свое дело они доведут до конца. Или нагнут до конца Зеленского, который, как и Россия войны не хочет, или сами устроят провокацию, на которую Россия будет вынуждена ответить.
zlopopik
есть те, причем с разных сторон, кто упорно добивается большой резни между братскими народами. Кто-то хочет зачистить территорию, а кто-то прислуживает хозяевам.
nalchik11
Что, таджики кончились? Нужна новая рабсила?
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