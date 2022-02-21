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ФСБ: Украинский снаряд разрушил российский погранпункт в Ростовской области

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Выпущенный с территории Украины снаряд полностью разрушил российский пограничный пункт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

В спецслужбе уточнили, что инцидент произошел в 9:50 утра 21 февраля. Поврежден погранпункт в 150 метрах от границы с Украиной. Погибших и пострадавших в результате обстрела нет.

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Комментарии (42)

BobCat2
Я конечно все понимаю, но от границы Ростовской области до линии разграничения между ДНР и Украиной по прямой более 35 км. Самые распространенные советские артиллерийские системы типа Д-30 или Мста на такие расстояния не стреляют (тем более, что они все ещё километров на 5-7 вглубь обороны отнесены - итого 40+ получается). Плюс чтобы так точно поразить цель нужен управляемый снаряд и диверсант для подсветки цели... Слишком сложно, дорого и бессмысленно.
Поэтому выглядит откровенной постановкой, когда в пустующее здание притащили снаряд и подорвали. Даже в этой сфере специалистов похоже не осталось.
veteran78
На моей жизни это уже седьмой рулящий так что кое что в этой стране понимаю . Так вот как только первый танк вьедет на территорию Украины бросайте все дела и ломитесь по магазинам : сахар , ростмасло ,курево ,водка , макароны , консервы. Все это в лавках быстро кончится а пополнить будет не из чего. Останется только лапша на ушах.
Veles
Политики, горите в аду!
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