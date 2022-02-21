ФСБ: Украинский снаряд разрушил российский погранпункт в Ростовской области

Я конечно все понимаю, но от границы Ростовской области до линии разграничения между ДНР и Украиной по прямой более 35 км. Самые распространенные советские артиллерийские системы типа Д-30 или Мста на такие расстояния не стреляют (тем более, что они все ещё километров на 5-7 вглубь обороны отнесены - итого 40+ получается). Плюс чтобы так точно поразить цель нужен управляемый снаряд и диверсант для подсветки цели... Слишком сложно, дорого и бессмысленно.

Поэтому выглядит откровенной постановкой, когда в пустующее здание притащили снаряд и подорвали. Даже в этой сфере специалистов похоже не осталось.