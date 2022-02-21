МЧС: За сутки в Россию прибыли более 21 тысячи беженцев из Донбасса. Их готовы принять в 43 регионах

За минувшие сутки границу с Россией перешли более 21 тысячи жителей Донбасса. Об этом 21 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.



В ведомстве уточнили, что в ближайшее время планируется отправить 21 поезд с беженцами в различные регионы РФ. Принять их готовы 43 региона, подготовлены около 400 пунктов временного размещения на 42 тысячи человек, еще 149 на 54 тысячи мест находятся в резерве.



Ранее в ДНР оценивали общую численность беженцев в 700 тысяч человек. Лагеря для них готовят уже и в Ленобласти.

