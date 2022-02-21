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МЧС: За сутки в Россию прибыли более 21 тысячи беженцев из Донбасса. Их готовы принять в 43 регионах

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За минувшие сутки границу с Россией перешли более 21 тысячи жителей Донбасса. Об этом 21 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время планируется отправить 21 поезд с беженцами в различные регионы РФ. Принять их готовы 43 региона, подготовлены около 400 пунктов временного размещения на 42 тысячи человек, еще 149 на 54 тысячи мест находятся в резерве.

Ранее в ДНР оценивали общую численность беженцев в 700 тысяч человек. Лагеря для них готовят уже и в Ленобласти.

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Комментарии (7)

Piter Russo
Зачем их по 43 регионам распределяют? Они на пмж или на время обострения конфликта прибыли? Вот такое впечатление что на новое пмж.
Athair
Что-то старый анекдот вспомнился - нашли двое с разных сторон границы бутыль с джинном. Один себе два желания забрал, второму типа и одного хватит.

Загадывает:
- хочу, чтобы все ваши из нашей страны уехали!
Ок, выполнено.
- хочу, чтобы по границе стена бетонная, высотой 20 метров, крепкая-крепкая!
Ок, выполнено.

Второй у джинна спрашивает - все наши уехали? Да. Стена очень прочная? Да. Заливай бетоном до краев...

PS: Давайте жить дружно... Беженцам сочувствие, за 10 т.р. столько беспокойства.
vader
Итак, 43 региона переходят на чрезвычайное положение. Интересно, сотовую связь отключат?
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