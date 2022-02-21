Для беженцев из Донбасса в Ленобласти готовят два лагеря

Около 400 человек приедут из Ростовской области. Их планируется разместить в оздоровительном лагере «Россонь» в Кингисеппском районе. Также прибывающие из Донбасса отправятся в оздоровительный лагерь «Маяк» в Гатчинском районе.



«Решается вопрос об организации дошкольного и школьного образования для прибывающих. Планируется, что школьники будут распределены по действующим школам, а для малышей будут организованы группы временного пребывания на территории лагеря», — отмечается в сообщении.



Ранее регион заявил о готовности принять до 1500 беженцев из Донбасса в два этапа.