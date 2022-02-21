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Для беженцев из Донбасса в Ленобласти готовят два лагеря

Первая группа беженцев из Донбасса, как ожидается, прибудет в Ленинградскую область завтра, 22 февраля. Об этом сообщает областная администрация в своём телеграм-канале.

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Около 400 человек приедут из Ростовской области. Их планируется разместить в оздоровительном лагере «Россонь» в Кингисеппском районе. Также прибывающие из Донбасса отправятся в оздоровительный лагерь «Маяк» в Гатчинском районе.

«Решается вопрос об организации дошкольного и школьного образования для прибывающих. Планируется, что школьники будут распределены по действующим школам, а для малышей будут организованы группы временного пребывания на территории лагеря», — отмечается в сообщении.

Ранее регион заявил о готовности принять до 1500 беженцев из Донбасса в два этапа.

За сутки из Ростовской области в другие регионы России отправились девять поездов с беженцами из Донбасса, передаёт РИА новости со ссылкой на слова врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны Украины и объявили о временной эвакуации граждан в Россию.

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Комментарии (53)

Perlamarg
А как же коронавирусная пандемия? В лагерях беженцев коронавирус бушевать не будет?
И не рановато ли людей из домов сдернули и сделали беженцами? Военных действий нет, Украина и Россиия клянутся и божатся, что воевать не собираются, о каких ТЫСЯЧАХ беженцев тогда идет речь?
Мишкина Лапа
А я считаю, надо помочь. В том, что в Л/ДНР сейчас происходит - следствие специфичной политики нашего президента, и люди оттуда нам ближе, чем мигранты, исповедующие "самую мирную религию". Просто русских в России станет несколько больше. Разве это плохо?
Nothing
Чума пришла!!!
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