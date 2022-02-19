Карта вторжения, «спящие» агенты, Бастрыкин и зеленый дым. Безумие первых суток мобилизации на Донбассе

Фото: Николай Тришин/ТАСС Поделиться Поделиться







Утро субботы, 19 февраля, началось со снаряда, разорвавшегося в километре от границы, но не на украинской, а уже на российской территории. Одно из главных информационных агентств страны ТАСС, взрыв прогремел в 4 утра, всего в 300 метрах от одного из домов станицы Митякинской, Тарасовского района Ростовской области. Как позже рассказал очевидец telegram-каналу Don Mash, он услышал звук снаряда, когда вышел по нужде, и решил посмотреть, куда прилетит. По словам Николая, после взрыва он увидел зелёный дым и почувствовал резкий запах.



В течение нескольких часов после этого сохранялась нетипичная для российских ведомств гробовая тишина. Оставалось лишь рассматривать фотографии воронки. Молчание прервал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, он поручил возбудить уголовное дело и провести всестороннее расследование инцидента. После этого в то же Тарасовском районе нашли, по данным СМИ, боеприпас от «Града», а затем еще один снаряд разрушил два дома. По счастливой случайности, заброшенных.





Движение беженцев к границе пришлось остановить: под одним из мостов, как сообщили СМИ и повторил вечером Первый канал, нашли автомобиль, нашпигованный взрывчаткой. Его обезвредили. То есть сделали то, что не сделали накануне в Донецке: там посреди города взорвалась машина начальника республиканский милиции, никто не пострадал.



К тому моменту управление народной милиции ДНР опубликовала сенсацию — добытый разведкой план украинской наступательной операции, целью которой является «зачистка территории непризнанных республик от русскоязычного населения и «выдавливание» его на территорию России. По данным ополченцев, завершить блицкриг украинские силовики планируют через пять дней.



Фото: Управление народной милиции ДНР Поделиться Поделиться







На брифинге официальный представитель управления, полковник Эдуард Басурин детально рассказал с каких направлений планируется наступление, какими силами собираются уничтожить военные и гражданские объекты ДНР и ЛНР «на глубину до 10–15 км», а также о «спящих ячейках» Службы безопасности Украины, которые планируют диверсии на транспортных магистралях, ликвидацию и похищение должностных лиц из их руководящего состава. Подтверждение показали по Первому каналу: в ДНР задержали украинского агента Антона Мацанюка. Как рассказали журналисты, последние четыре года он служил на таможне ДНР, а до того был сотрудником службы наружного наблюдения милиции ДНР и имел навыки оперативной работы.



Фото: скриншот эфира/Россия-1 Поделиться Поделиться







«Завербован я был в 2018 году сотрудником по имени Славик, Вячеслав, в звании капитан, он был в ГУР — Главное управление разведки Министерства обороны Украины», — рассказал Мацанюк, на время интервью освобожденный от наручников.

От Славика он получил псевдоним «Сумрак» и кодовые слова, которые должен был сказать при встрече с украинскими военными в Донбассе. По заданию куратора якобы обеспечивал беспрепятственный провоз на территорию республик контрабанды, оружия, взрывчатки, передавал ценную информацию о первых лицах ДНР. Телеканал приводит запись разговора агента с куратором.



— Вот если здесь поменяется флаг на жовто-блакитный и придут ваши парни или смежники, пароли те же что и были? Чтобы меня там не колбасили.



— Я, наверное, с первыми людьми приеду туда. Пароль тот же, «Пхеньян», правильно?

— Пароль тот же. Просто у меня все адреса, и я буду ходить с военными, чтобы не было никакой…

Именно Мацанюка «Первый канал» называет создателем «спящей ячейки», и он подробно рассказывает о готовящейся наступательной операции. «Донецк будет подвергаться массированному артиллерийскому обстрелу и там находиться нежелательно в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть» — заявил он.

В вечерних новостях на «России 1» сюжеты о Донбассе неожиданно убрали в середину программы. Мацанюка и там не обделили вниманием. После переключились на Донецк, где «на фоне всех тревожных новостей последних суток ситуация напряженная, но паники не наблюдается».

«В объявленную эвакуацию уезжают только самые незащищенные группы населения: женщины, дети, пенсионеры. Вот, наверное, самые трогательные отъезжающие. В полном составе в Ростов отправляется луганский Дом малютки», — рассказывает корреспондент.

На фоне того, как все больше регионов России заявляют о готовности принять и разместить беженцев, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат-единоросс Евгений Фёдоров сердобольно предложил отдать эвакуирующимся в качестве помощи рабочие места и жилье умерших от коронавируса россиян.



«Огромное количество областей — все приняли решение о том, что они приглашают людей, дают им работу, дают им жильё. Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же всё есть — работа была, жильё и так далее. Всё это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

После рекламы в «Вестях» тема Украины продолжается сюжетом о том, как происходящее комментируют власти Украины, — «отрицают обстрелы жителей мирных республик». Затем, по традиции, обвинение в создании фейков. «Сами распространяют вот такие сообщения о том, что, дескать, ополченцы будут обстреливать автобусы с беженцами ради провокаций. При этом фейками называют эвакуацию тысяч человек в Россию и зовут жертв своих же обстрелов на запад Украины», — говорит корреспондент. В качестве примера недружелюбного приема русскоязычного населения в Киеве показывают кадры передачи на общенациональном телевидении, где оппозиционного Киеву политика Нестора Шуфрича сначала «высмеивают» Петр Порошенко и Арсений Яценюк, а потом избивает украинский журналист.



Пыталась уложить все это в голове Евгения Горбунова,

«Фонтанка.ру»

