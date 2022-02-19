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В ДНР заявили о добыче плана «украинской наступательной операции». Его суть: «зачистка» русскоязычного населения республик за пять дней

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Разведка народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики добыла план украинской наступательной операции. На нее выделяется пять суток. Об этом на брифинге 19 февраля заявил официальный представитель управления, полковник Эдуард Басурин.

«Цель украинской наступательной операции — «зачистка» территории народных республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, получение контроля над всей территорией народных республик», — заявил он.

По словам Басурина, наступление планируется с трех направлений. Главный удар якобы планируют нанести по направлению Краматорск — Дебальцево, выйти к Алчевску и Енакиево за трое суток и затем к российской границе за двое суток. На приазовском направлении наступление морской пехоты от Широкино и морского десанта из Новоазовска за двое суток выйдет к Иловайску и Ульяновскому и дальше двинется в сторону Красного Луча до российской границы. На луганском направлении, по данным управления, наступать будут в сторону Алчевска и Красного Луча для соединения с группировкой «Юг».

Фото: НМ ДНР
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«По плану украинских стратегов в назначенный день «Д» проведением массированного огневого удара реактивной и ствольной артиллерии 26, 43 и 55 артиллерийских бригад ВСУ, нанесением поражения самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами планируется уничтожить объекты военного и гражданского назначения на территории ДНР и ЛНР на глубину до 10–15 км», — сообщил Басурин.

По данным представителя ДНР, спящие ячейки Службы безопасности Украины планируют диверсии на транспортных магистралях Донецкой и Луганской народных республик, ликвидацию и похищение должностных лиц из их руководящего состава.

В народной милиции ДНР заявляют, что готовы к отражению агрессии, все воинские части в полной боевой готовности. «Планы противника разобьются об оборону защитников республик. В случае украинской агрессии потери противника превысят масштабы провальных операций 2014–2015 годов», — уверены там.

Днем ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о якобы планирующихся наступательных операциях и диверсиях на территории Донбасса.

Фото: НМ ДНР

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а местных жителей обманывают. В Донецке перестали работать школы и общественный транспорт. Слышны взрывы. По официальным данным, в Ростовскую область приехали больше 30 тысяч беженцев.

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Комментарии (70)

166333322
До чего же достало это враньё. Если бы украинцы были настолько жестокими, то они бы ДНР и ЛНР накрыли тяжелым артиллерийским огнем и ничего бы от этих самопровозглашенных не осталось. Хотите сказать что это не правда? А в чем правда? В том, что украинцы собираются вырезать всё русское население? Почему же тогда русское население спокойно гуляет по Киеву? Делайте выводы и думайте своей головой, а не соловьевской.
***_555
На каких тупых рассчитана эта бредятина?
Alexander_5e4cfced16b74
а с чего план на русском языке? разве он не должен быть на "американском" ?)))))
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