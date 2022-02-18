«Ощущение такое, что нас пугают». Жители Донбасса рассказали, что происходит в Донецке и Луганске

Обращение главы ДНР Дениса Пушилина опубликовали в соцсетх в 16:18. Он заявил, что украинские военные находятся в полной боевой готовности. В ближайшее время президент Владимир Зеленский якобы отдаст приказ о наступлении на Донецкую и Луганскую народные республики, а значит, населению необходимо срочно эвакуироваться в Россию. В первую очередь уехать должны женщины, дети и пенсионеры.

«По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия», — заявил Пушилин.



Корреспонденты «Фонтанки» начали обзванивать социальные учреждения, магазины и кафе Донецка. В первый час после объявления эвакуации местные жители находились в недоумении. Обращение Пушилина слышали, но экстренно срываться мало кто собирался. Публикуем некоторые из ответов.

Донецкий врач Вадим: «Я лежу дома под одеялом, болею. Семья тоже на месте».

Центральная городская больница № 1: «Девушка, не несите чушь. У нас и без вас работы много».

Директор магазина в Киевском районе Донецка: «Не знаю, кого они вывозят, может, себя? Мы все на работе, покупатели приходят как обычно, никто никуда не собирается».



Донецкий предприниматель: «Не знаю, о чем они говорят, сейчас со всех сторон, похоже, понты. Но у нас дома все каналы в телевизоре отключены, сериалы смотрим. Друг позвонил, сообщил, что Пушилин всех эвакуирует. Ну пусть, бывало и хуже, когда оружием бряцали. Сейчас языками ляпают, выясняют, кто выясняют, кто добрее, кто злее. Мы дома остаемся. Уезжать пока не думаем».

Медсестра Татьяна: «Больница работает и никуда не уедет, даже если весь город эвакуируется. Но моя 88-летняя бабушка каждый день телевизор смотрит, теперь раз в 15 минут звонит и спрашивает: «Что будет?» Предлагаю ей — увезу к родственникам в Бердянск, отказывается категорически. Тут, говорит, помирать буду».



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Жительница Луганска Елена Антонова: «Списки на эвакуацию на работе собрали, но это далеко не в первый раз. Где-то год назад было уже такое, тоже готовили списки на эвакуацию. По сути, их просто обновили. Ведь кто-то уехал, кто-то уволился. Бои идут на окраине, ночью, бывает, слышно, но не так сильно, как в Донецке. Это у нас частенько бывает. Пока для паники нет причин, все спокойно, транспорт нормально ходит, аномальных очередей у банкоматов нет». Российская сторона в первые часы не смогла подтвердить договоренности о приеме жителей Донбасса. «Не располагаю информацией», — заверил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В пресс-службе губернатора Ростовской области Василия Голубева только и смогли сказать, что глава региона на больничном.

Через час после заявления Пушилина эвакуацию объявили и власти Луганской народной республики. К этому времени в Донецке уже завыли сирены, соцсети наполнились фотографиями людей, рванувших к банкоматам. Те, кто уже оказались на границе, сообщили о проблемах выезда в Россию мужчин мобилизационного возраста. «Брата сейчас развернули, [пускают] только женщин и детей», — рассказала «Фонтанке» Екатерина. По словам еще одного собеседника, на Амвросиевке не выпускают мужчин от 18 до 65 лет. По словам других участников профильных чатов, тех, кто может предъявить постоянную прописку в России или доказать, что едет в командировку.



предоставил Андрей

Власти ДНР распространили информацию о местах и времени сбора для эвакуации. В каждом районе Донецка определили пункты, где местных жителей будут ждать автобусы. Судя по сообщениям донецких СМИ, первыми эвакуировали воспитанников детского дома «Теремок».

«Проехала по городу только что, кроме очередей в банкоматах, паники не видно. Но таксист рассказал, что люди уезжают уже второй день подряд. В ТЦ «Донецк-сити» большая часть магазинов закрылась, народ выгоняют и сообщают, что завтра тоже работать не будут, до прояснения ситуации. Ощущение такое, что нас пугают. Мы никуда не поедем», — рассказала «Фонтанке» жительница Донецка Наталья.

К 19:00 губернатор Ростовской области Василий Голубев очнулся и обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать федеральную поддержку в приеме беженцев. По поручению российского президента, каждому приезжему из Донбасса выплатят по 10 тысяч рублей.



«Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь», — заявили в Кремле.

