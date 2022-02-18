Глава ЛНР призвал жителей уезжать в Россию. Остаться он попросил «мужчин, способных держать в руках оружие»

Глава Леонид Пасечник вслед за руководством ДНР объявил об эвакуации граждан.



«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — говорится в опубликованном 18 февраля заявлении Леонида Пасечника.



Глава самопровозглашенной республики призвал «мужчин, способных держать в руках оружие», встать на защиту ЛНР. Пасечник указывает, что Украина готовится к «глубокому прорыву».

