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Глава ЛНР призвал жителей уезжать в Россию. Остаться он попросил «мужчин, способных держать в руках оружие»

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Глава Леонид Пасечник вслед за руководством ДНР объявил об эвакуации граждан.

«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — говорится в опубликованном 18 февраля заявлении Леонида Пасечника.

Глава самопровозглашенной республики призвал «мужчин, способных держать в руках оружие», встать на защиту ЛНР. Пасечник указывает, что Украина готовится к «глубокому прорыву».

Глава ЛНР заверил, что Российская Федерация готова разместить у себя жителей республики.

Руководитель ДНР Денис Пушилин сегодня также заявил об эвакуации населения самопровозглашенной республики в Россию.

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Комментарии (18)

Денеб
Не удалось развязать войну с Украиной.....Для уголовников с ДНР и ЛНР наступило время грандиозного шухера.....
ТатьянаЕ
Я не верю во всё это. Опять ВВП придумал что то. Спектакль решил разыграть. Для отпугивания или чего то.
Не одному слову этим людям не верю.
tochilshik
хотели русского мира - получите.стали беженцами.они насмотрелись наше ТВ и думают что здесь житуха сахар.помыкаются месяцок сами ломанутся обратно.
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