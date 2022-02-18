Жители Донецка сообщают о проблемах выезда в Россию мужчин мобилизационного возраста

Мужчин мобилизационного возраста не пропускают к границе с Россией. В основном об этом сообщают те, кто пытался проехать через пост ДПС «Амвросиевка», который находится в 23 километрах от российской границы.

«Брата сейчас развернули, [пускают] только женщин и детей», — рассказала «Фонтанке» девушка Екатерина. По словам еще одного собеседника, на Амвросиевке не выпускают мужчин от 18 до 65 лет. По словам других участников профильных чатов, тех, кто может предъявить постоянную прописку в России или доказать, что едет в командировку.