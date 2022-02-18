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Жители Донецка сообщают о проблемах выезда в Россию мужчин мобилизационного возраста

Жители Донецка 18 февраля сообщают, что мужчин от 18 до 65 лет не пропускают к границе с Россией, а «разворачивают» на постах ДПС.

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Мужчин мобилизационного возраста не пропускают к границе с Россией. В основном об этом сообщают те, кто пытался проехать через пост ДПС «Амвросиевка», который находится в 23 километрах от российской границы.

«Брата сейчас развернули, [пускают] только женщин и детей», — рассказала «Фонтанке» девушка Екатерина. По словам еще одного собеседника, на Амвросиевке не выпускают мужчин от 18 до 65 лет. По словам других участников профильных чатов, тех, кто может предъявить постоянную прописку в России или доказать, что едет в командировку.

«На Новоазовске тоже не пропускают мужчин до 55. Возвращаемся в Донецк», — написала дама по имени Светлана. На таможне Мариновка не пустили мужчину, который вывозил в Россию своих родителей. Пожилых людей пропустили — но пешком.

Сына еще одной дамы 18 февраля «развернули» на посту ДПС на Амвросиевке, на границу не пустили. По информации других очевидцев, в Новоазовске аналогично не пропускают молодых мужчин, в Старобешево пропускают всех.

Руководитель ДНР Денис Пушилин сегодня заявил об эвакуации населения самопровозглашенной республики в Россию. Вслед за ним о вывозе граждан заявили в ЛНР.

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Комментарии (16)

veteran78
Хотели независимости от Украины ? Вот и защищайте её в окопах а в России делать вам нечего , своих гопников хватает.
***_555
Бородай из Дубая уже вернулся защищать Р-Р-Республику?
AndrewBarsik
"Если в бою Вы встретились взглядом с бойцом заградотряда, значит Вы наступаете не в том направлении". (с)
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