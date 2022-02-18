Главком ВСУ обратился к жителям Донбасса: «Не верьте, вас используют»

К жителям неподконтрольного Донбасса обратился главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный с заверениями, что никакого наступления украинская армия не готовит. Обращение опубликовано на его странице в фэйсбуке 18 февраля. Руководитель Минобороны и ВСУ призвал «сограждан, особенно тех, кто живет на временно оккупированных территориях» не верить сообщениям руководства ДНР и ЛНР о наступлении украинской армии и необходимости эвакуироваться в Россию. Руководство непризнанных республик Валерий Залужный называет «боевиками, поддерживаемыми Россией», и говорит, что они продолжают обострять ситуацию и сознательно вводят в заблуждение жителей временно оккупированных территорий, «используют для эскалации ситуации с целью решения очередного кровопролития».

«... силовые сценарии освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мной информацию подтверждают и в ОБСЕ. В очередной раз повторяю — военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины. Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий — политико-дипломатический».

Главнокомандующий сообщает, что Украина осознает опасность наступательной операции на Донбассе — она «обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются». Украинская армия, по его словам, отвечает на многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны ДНР и ЛНР только в случае угрозы жизни личного состава или гражданских жителей: «Мы не поддаемся на провокации. Мы не стреляем по жилым районам, где боевики цинично разместили свои позиции». «Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий — не верьте лжи оккупационной власти! (…) Информация о диверсионной группе из состава Объединенных сил, которые якобы планировали взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности.