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ТАСС: Снаряд разорвался на территории Ростовской области вблизи украинской границы

На территории Тарасовского района Ростовской области разорвался снаряд. Взрыв произошел в километре от государственной границы России с Украиной.

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Об этом 19 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрыв произошел в 4 утра, в 300 метрах от одного из домов в станице Митякинской. Об этом правоохранителям сообщили местные жители. Пострадавших нет, о разрушениях также не сообщается.

Как заявляют в ДНР, украинская сторона обстреляла ряд донецких территорий, в республике насчитали более 50 мин. Обстрелы зафиксировали со стороны Старогнатовки, Богдановки и Чигирей.

Беженцы из Донбасса собираются на границе с Россией, в Ростовской области, там развернуты несколько лагерей. Глава региона в связи с этим ввел режим чрезвычайной ситуации. Ожидается, что вскоре прибудет более 100 тыс. человек.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а местных жителей обманывают.

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Комментарии (150)

166333322
Модераторы, вы совсем уже с ума посходили или у вас приказ удалять неугодные власти комментарии? В чем проблема, если я высказал свое мнение о том, что США эта война не нужна и ДНР с ЛНР начали своё отделение от Украины только после того, как в Крыму прошел референдум. Что в моем комментарии крамольного?
166333322
Такое ощущение, что третьей мировой не избежать. Не получилось с ковидом, так уничтожим население планеты по другому? Сокращение населения - вот что волнует сейчас масонов у власти в каждой стране. Наша страна не исключение. Кто из вас пойдет воевать со своими братьями - славянами, с которыми нас связывают родственные связи? Я - не пойду. А если призовут, то возьму автомат и пойду стрелять во всех тех кто эту войну затеял. А затевает эту войну не простой народ.
274304238
Слушайте ДНР-И-ЛУГАНСК-зачем вы и для чего показуете что взорвали наши (братья)-у вас что огневую точку которая стреляла нечем сжечь?8 лет вы расказуете как вас обстреливают-взрывают внутри-а как они в город попадают?боитесь войну спровоцировать?но ведь всё равно будет по США-как они скажут украине-ША!-всё хватит-и всё прекратится,а пока команда на втягивание РОССИИ-это главная цельСША-Путин что не спросит америку-зачем им надо воевать-жить нельзя разве без войн???
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