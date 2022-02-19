ТАСС: Снаряд разорвался на территории Ростовской области вблизи украинской границы

Об этом 19 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Взрыв произошел в 4 утра, в 300 метрах от одного из домов в станице Митякинской. Об этом правоохранителям сообщили местные жители. Пострадавших нет, о разрушениях также не сообщается.

Как заявляют в ДНР, украинская сторона обстреляла ряд донецких территорий, в республике насчитали более 50 мин. Обстрелы зафиксировали со стороны Старогнатовки, Богдановки и Чигирей.

Беженцы из Донбасса собираются на границе с Россией, в Ростовской области, там развернуты несколько лагерей. Глава региона в связи с этим ввел режим чрезвычайной ситуации. Ожидается, что вскоре прибудет более 100 тыс. человек.