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В Ростовской области введен режим ЧС и закрыты границы. На фото лагерь для беженцев

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Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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В Ростовской области вводят режим чрезвычайной ситуации из-за роста количества эвакуированных из Донбасса. Об этом 19 февраля заявил глава региона Василий Голубев.

«Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», — цитирует чиновника ТАСС.

Врио главы МЧС Александр Чуприян поддержал это решение.

Всего в Ростовской области развернуто 143 пункта временного размещения, рассчитанных примерно на 13 тыс. человек. Однако ожидается, что скоро в Ростовскую область прибудут более 100 тыс. эвакуированных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого.

«На утро сегодняшнего дня планируется прибытие 100 тыс. человек. Из ЛНР к полудню прибудут 25 тыс. человек», — сообщил журналистам парламентарий.

Один из лагерей для беженцев показали на фото. Он развернут под Таганрогом.

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На фоне ввода режима ЧС в регионе закрыли на выезд из России границы.

Фото: Евгений Вдовин / 161.RU

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а местных жителей обманывают.

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Комментарии (50)

261215271
Что за треш в комментах? Всем галопередола за счет Фонтанки в палаты доставить срочно!
Artem_9
шароварников сейчас на эту ветку налетит как мух ..... )))
Grend
Спланированная, чудовищная акция
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