Депутат Госдумы предложил передать жилье умерших от коронавируса россиян беженцам из Донбасса

Жилье и рабочие места умерших от коронавируса россиян можно предоставить в качестве помощи беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Такие мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» 19 февраля высказал член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.
«Огромное количество областей — все приняли решение о том, что они приглашают людей, дают им работу, дают им жильё. Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же всё есть — работа была, жильё и так далее. Всё это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», — заявил депутат-единоросс.
Ранее 26 регионов России, включая Краснодарский край, Курскую, Воронежскую, Белгородскую, Орловскую, Брянскую и Московскую области, заявили о готовности принять беженцев из Донбасса.
При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила врио главы МЧС Александра Чуприяна освободить от приема эвакуирующихся туристические Краснодарский и Ставропольский края из-за предстоящего туристического сезона. Она отметила, что существуют эпидемиологические риски, связанные с распределением жителей ДНР и ЛНР по территории России.
Подробнее о том, как происходит эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию, читайте в онлайн-репортаже.