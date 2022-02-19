Депутат Госдумы предложил передать жилье умерших от коронавируса россиян беженцам из Донбасса

Жилье и рабочие места умерших от коронавируса россиян можно предоставить в качестве помощи беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Такие мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» 19 февраля высказал член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.

«Огромное количество областей — все приняли решение о том, что они приглашают людей, дают им работу, дают им жильё. Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же всё есть — работа была, жильё и так далее. Всё это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», — заявил депутат-единоросс.