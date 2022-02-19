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Депутат Госдумы предложил передать жилье умерших от коронавируса россиян беженцам из Донбасса

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Жилье и рабочие места умерших от коронавируса россиян можно предоставить в качестве помощи беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Такие мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» 19 февраля высказал член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.

«Огромное количество областей — все приняли решение о том, что они приглашают людей, дают им работу, дают им жильё. Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же всё есть — работа была, жильё и так далее. Всё это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», — заявил депутат-единоросс.

Ранее 26 регионов России, включая Краснодарский край, Курскую, Воронежскую, Белгородскую, Орловскую, Брянскую и Московскую области, заявили о готовности принять беженцев из Донбасса.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила врио главы МЧС Александра Чуприяна освободить от приема эвакуирующихся туристические Краснодарский и Ставропольский края из-за предстоящего туристического сезона. Она отметила, что существуют эпидемиологические риски, связанные с распределением жителей ДНР и ЛНР по территории России.

Подробнее о том, как происходит эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию, читайте в онлайн-репортаже.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а местных жителей обманывают. В Донецке перестали работать школы и общественный транспорт. Слышны взрывы. По официальным данным, в Ростовскую область приехали больше 30 тысяч беженцев.

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Комментарии (66)

sergeant-1
"после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год" - ну вот вам и официальная статистика потерь от ковида подоспела, от представителя правящей партии....
X-кот
Страной управляют враги
266497182
Наверно у этого депутата куча родственников-беженцев)))
А справочки, что от короны дохли рисовали аж два года
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