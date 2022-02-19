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Попова предложила освободить два региона от приема беженцев из-за туристического сезона

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Эвакуирующихся из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик жителей не стоит размещать в Краснодарском и Ставропольском краях из-за предстоящего туристического сезона. Такое мнение 19 февраля на совещании в Ростове-на-Дону высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я бы обратилась, чтобы Краснодарский край не рассматривать как точку, куда могут... Учитывая, что впереди у нас сезон отпускной. Если можно и коллеги готовы принять, [организовать прием] в других местах. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему», — цитирует чиновницу «Интерфакс». С этими словами она обратилась к врио главы МЧС Александру Чуприяну.

Попова добавила, что в связи с большим количеством беженцев из самопровозглашенных республик по всей России будут усилены противоэпидемические мероприятия. По ее словам, 90 % тех, кто пересек границу, уже разъехались по городам и регионам. «Поэтому риски эпидемиологические, безусловно, есть», — отметила она.

Помимо Ростовской области, о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР заявили уже 26 регионов, в том числе Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская и Московская области. Также о готовности принять заявили Якутия (не менее 1,5 тыс. человек) и Оренбургская область.

Эвакуация из самопровозглашенных республик продолжается. На утро субботы в Ростовской области введен режим ЧС, для беженцев подготовлено 13 949 мест. Глава региона Василий Голубев сообщил, что их количество будет увеличено, если в этом появится потребность. Сообщалось, что границу, а она сейчас закрыта для въезда на территорию Украины, пересекли чуть больше 10 тысяч человек. Из них 4,5 тысячи граждане России, 5,8 тысячи — граждане Украины и еще 23 иностранца.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а местных жителей обманывают. В Донецке перестали работать школы и общественный транспорт. Слышны взрывы.

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Комментарии (22)

X-кот
трындец полный.. граждане зрители дуръящика.. напрягите последнюю извилину, вы за кого своих детей послали погибать?
dragvs
Скрапами завоняло. Чтобы беженцы не мешали хозяевам отдыхать.
ДуремарСПб.
Война у них значит на все лето запланирована.Попову посадят за разглашение планов Путина по аннексии Украины.
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