Попова предложила освободить два региона от приема беженцев из-за туристического сезона

«Я бы обратилась, чтобы Краснодарский край не рассматривать как точку, куда могут... Учитывая, что впереди у нас сезон отпускной. Если можно и коллеги готовы принять, [организовать прием] в других местах. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему», — цитирует чиновницу «Интерфакс». С этими словами она обратилась к врио главы МЧС Александру Чуприяну.

Эвакуирующихся из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик жителей не стоит размещать в Краснодарском и Ставропольском краях из-за предстоящего туристического сезона. Такое мнение 19 февраля на совещании в Ростове-на-Дону высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова добавила, что в связи с большим количеством беженцев из самопровозглашенных республик по всей России будут усилены противоэпидемические мероприятия. По ее словам, 90 % тех, кто пересек границу, уже разъехались по городам и регионам. «Поэтому риски эпидемиологические, безусловно, есть», — отметила она.

Помимо Ростовской области, о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР заявили уже 26 регионов, в том числе Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская и Московская области. Также о готовности принять заявили Якутия (не менее 1,5 тыс. человек) и Оренбургская область.