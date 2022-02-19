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В Ростовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за массовой эвакуации жителей Донбасса

Онлайн-репортаж о происходящем

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Вечером в пятницу руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНД объявили о начале массовой эвакуации жителей в Ростовскую область.

Владимир Путин уже поручил выделить беженцам по 10 тысяч рублей. Донские чиновники прокомментировали ситуацию лишь ближе к ночи. По их словам, Ростовская область готова принять беженцев с Донбасса, первые сотни которых уже прибыли в регион. Мы следим за развитием событий в режиме онлайн.

Евгений Вдовин, 161.RU


В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил ситуацию с беженцами. Он сообщил, что в организации всех работ власти опираются на опыт приема беженцев в 2014 году.

— Министерством транспорта области была организована работа 117 единиц транспорта. Подготовлено 143 пункта временного размещения. И процесс этот продолжается. В пунктах временного размещения у нас находятся 1692 человека, из них 737 детей. Задействовано 8 пунктов временного размещения, — привел цифры Голубев.

В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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Руководитель Движения Захара Прилепина в Ростове-на-Дону Юрий Мезинов призывает волонтеров помочь беженцам.

— Несмотря на огромнейший поток людей, ситуация вроде бы нормализовывается. Автобусы вереницами идут в ПВР. Есть надежда, что всё будет хорошо. Правда, люди замерзают, устали — на той стороне долго стояли. Но есть еще люди, которые едут к родственникам, и эта ситуация еще не отлажена. Они пытаются попасть на вокзалы. Для них еще не созданы условия. Я предлагаю тем, у кого есть возможность и свободное время, приехать на границу и забрать людей, отвезти на вокзал. Сделайте хорошее дело.

В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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— ДНР получила план наступления киевских силовиков, основной целью которого является «зачистка» Донбасса от русскоязычного населения. План наступления киевских силовиков предполагает выход к границе с РФ в течение двух суток, — заявил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. — В результате диверсий в ДНР есть раненные и погибшие граждане.

В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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Горячую линию открыли на базе телефона доверия главка МЧС России по Ростовской области из-за прибытия в регион беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Номер: 8 863 239-99-99.

В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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Наши корреспонденты находятся на территории КПП «Матвеев Курган». Туда после совещания прилетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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Отельеры Ростовской области по просьбе властей разместят часть беженцев в гостиницах. Номера должны предоставить бесплатно. В самом центре Ростова в конце 2021 года достроили отель Hyatt Regency на 188 номеров и 29 апартаментов. Он еще не принимает гостей, но мог бы помочь в сложившейся ситуации.

Однако в пресс-службе «Группы Агроком», которая строила Hyatt, нам сообщили, что транснациональный холдинг, занимающийся отелем, пока не информировал о готовности принять жителей ЛНР и ДНР.

В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила не использовать Краснодарский и Ставропольский края для размещения беженцев из ДНР и ЛНР в связи с тем, что скоро в этих регионах начнется отпускной сезон.

О готовности принять 500 беженцев заявили власти Мордовии.

В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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Военного ответа НАТО на действия России на Украине не будет, но последуют очень жесткие экономические санкции, заявил глава оборонного комитета бундестага.

Тем временем министр обороны США заявил, что вторжение России на Украину «не является неизбежным».

В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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Путин дал старт запланированным учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет, сказал РИА Новости Дмитрий Песков.

В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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О готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР заявили многие регионы, в том числе Челябинская область.

— В случае необходимости принять беженцев и обеспечить их всем необходимым смогут учреждения системы социальной защиты населения, санатории, дома отдыха и интернаты. В настоящий момент список мест размещения готовится совместно с главным управлением МЧС по Челябинской области, — говорится в сообщении властей региона.

В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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Фото от нашего читателя: город Алчевск, ЛНР. Очевидец сообщает, что у автозаправки образовалась очередь, люди готовятся к самостоятельной эвакуации.

Фото: читатель 161.RU
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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Правительство Ростовской области опубликовало документ о введении режима ЧС с 10 утра 19 февраля. Распоряжение подписано первым замом губернатора Голубева — Игорем Гуськовым. Глава региона сейчас болеет коронавирусной инфекцией.

Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в вопросе украинского конфликта и конфликта между Россией и ЕС, которую в Евросоюзе подозревают в подготовке вторжения на украинскую территорию, нужно делать ставку на дипломатию.

— Столько дипломатии, сколько возможно, не будучи наивными — это наша цель. Для этого мы используем все переговорные каналы: Совет Россия — НАТО, который за много лет впервые состоялся, ОБСЕ <...> есть двусторонний канал между Россией и США, и мы используем «нормандский формат», — сказал Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. — Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке в обозримом будущем.

В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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В ДНР заявили об обстрелах Донецка: выпущено 6 мин калибром 82 мм, 20 гранат, применялось стрелковое оружие, сообщают РИА Новости.

В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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Видимо, эвакуированные жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР отправятся не только в Ростовскую область.

— Власти планируют доставить железнодорожным транспортом жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных в связи с обострением ситуации на линии разграничения, в ряд регионов Центрального федерального округа, — сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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Коротко о ситуации в ДНР и ЛНР на данный момент:

  • В Донецке прекратили движение городского транспорта. Автобусы пущены на эвакуацию граждан.
  • МИД ЛНР сообщил, что Донбасс готов к конструктивному диалогу в контактной группе.
  • При обстреле территорий ДНР пострадал, предварительно, один человек. Сообщается, что контузию получил 83-летний житель села Коминтерново.
  • Депутат Верховной Рады Украины подтвердил гибель одного украинского военнослужащего у поселка Мироновского. Около 7 утра капитан ВСУ получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
  • Военный комиссар ЛНР Андрей Губанов приказал всем военнослужащим запаса прибыть в сроки и пункты, указанные в повестках.
  • Глава ЛНР Пасечник подписал указ о переводе госорганов, предприятий и организаций на условия военного времени.
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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Глава МИД Франции созвонился с Сергеем Лавровым и выразил глубокую обеспокоенность эскалацией на востоке Украины.

В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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На видео — как готовили городок для беженцев в Матвеевом Кургане, рядом с КПП. И как там обстоят дела сейчас.

Евгений Вдовин / 161.RU

Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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Первый палаточный лагерь для приема беженцев развернули под Таганрогом. Вот как он выглядит (больше фото — по ссылке).

Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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В каких районах Ростовской области разместят беженцев:

• Миллеровский район;
• Тарасовский район;
• Каменский район;
• Красносулинский район;
• Родионово-Несветайский район;
• Куйбышевский район;
• Матвеево-Курганский район;
• Неклиновский район;
• город Каменск-Шахтинский.

Фото с базы «Звезда» (хутор Рожок), куда ночью прибыли около 10 автобусов с женщинами и детьми из ДНР.

Фото: Евгений Вдовин
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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— В первую очередь будут отправлять жителей территорий, которые рядом с возможными боевыми действиями. Договоренности с властями Ростовской области совершенно точно были. Где именно будут размещать беженцев, я не знаю, — вчера заявил РБК депутат Госдумы Александр Бородай, бывший лидер сепаратистов Донбасса.

Эвакуируют всех, кроме боеспособных мужчин

Фото: 161.RU
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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Первые автобусы с беженцами прибыли в Ростовскую область около 22:00 по московскому времени. На границе с ДНР образовалась многокилометровая пробка.

В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объяснил решение об эвакуации угрозой наступления украинской армии.

— С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. <...> В Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия, — отметил Пушилин в обращении к жителям Донбасса.

Denis-pushilin.ru

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

— С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации, — заявил Пасечник.

В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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Владимир Путин поручил выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса по 10 тысяч рублей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, глава государства поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область. Александр Чуприян займется там созданием условий для размещения беженцев, их обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU
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В Ростовской области ввели режим ЧС. Он начал действовать в 10:00 19 февраля, сообщает пресс-служба губернатора.

― Режим ЧС в Ростовской области решено ввести с 10:00 19 февраля. Врио министра ЧС [Александр Чуприян] поддержал это решение, — говорится в сообщении.

В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
В ДНР опубликовали схему предполагаемой украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкойФото: rian_ru / T.me
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: Евгений Вдовин
Фото: читатель 161.RU
Скриншот: Рravo.donland.ru
Скриншот: Рravo.donland.ru
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Евгений Вдовин
Фото: 161.RU

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Комментарии (1)

ДуремарСПб.
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