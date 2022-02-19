В Ростовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за массовой эвакуации жителей Донбасса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил ситуацию с беженцами. Он сообщил, что в организации всех работ власти опираются на опыт приема беженцев в 2 014 году.

— Министерством транспорта области была организована работа 117 единиц транспорта. Подготовлено 1 43 пункт а временного размещения. И процесс этот продолжается. В пунктах временного размещения у нас находятся 1 692 чело века, из них 7 37 дете й. Задействовано 8 пункто в временного размещения, — привел цифры Голубев.

