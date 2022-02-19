О снаряде, упавшем вблизи российско-украинской границы утром в субботу, сообщили федеральные агентства. По их данным, он разорвался на проселочной дороге Тарасовского района. Инцидент произошел в четыре часа утра в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Пострадавших и разрушений нет.
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после упавшего на территорию России снаряда
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления возбудить уголовное дело по факту разрыва снаряда на территории Ростовской области, рядом с украинской границей. Глава ведомства призвал к всестороннему расследованию всех обстоятельств, сообщается на сайте СКР 19 февраля.
Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а местных жителей обманывают. В Донецке перестали работать школы и общественный транспорт. Слышны взрывы.