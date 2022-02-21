Путин обратится к россиянам с телеобращением, заявили в Кремле

Ожидается, что обращение Владимира Путина к россиянам прозвучит в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что в ходе прошедшего в понедельник заседания Совета безопасности спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил президента рассмотреть обращение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР. В поддержку такого решения также высказались глава Совфеда Валентина Матвиенко, директор ФСБ Николай Патрушев и премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее с просьбой признать независимость их республик к Путину обратились главы ЛНР и ДНР. Президент России заявил, что решение будет принято до конца дня.

