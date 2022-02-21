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Путин обратится к россиянам с телеобращением, заявили в Кремле

Путин сегодня выступит с телеобращением к россиянам. Об этом вечером 21 февраля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ожидается, что обращение Владимира Путина к россиянам прозвучит в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что в ходе прошедшего в понедельник заседания Совета безопасности спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил президента рассмотреть обращение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР. В поддержку такого решения также высказались глава Совфеда Валентина Матвиенко, директор ФСБ Николай Патрушев и премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее с просьбой признать независимость их республик к Путину обратились главы ЛНР и ДНР. Президент России заявил, что решение будет принято до конца дня.

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Комментарии (62)

АннаA
Во сколько? В 00.00?? Время обнуленного?
t_andrei
Что то они там замышляют, а я просто на работу хожу. Все как то на свой счёт принимают эту политику. Все плохие, олигархи, их дети, бизнесмены, образованные люди у которых получилось что то. Если деньги есть, почему не отдать ребенка в лучшую школу и т.д. Когда был совок, все хотели коммерции. Думали просто повезет, не на знаниях и комуникации, а просто мать говорила "ты лучший". Так вот получилось не у всех. И эти же люди сейчас злятся на тех, у кого получилось то, чего не вышло у них.
baddancer
Интересно, как операцию назвали - "Астролябия Будды" или "Два броска Мангуста"? Мне нравится "Штангенциркуль Вуду" или "Осциллограф Зевса".
Будто бы поговаривают, часы Шойгу уже показывают ровно четыре утра.
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