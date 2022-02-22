Украинский парламент просит у России отзыва донбасского признания или для России три вида санкций

Новая стадия конфликта в Донбассе началась 18 февраля, когда власти самопровозглашенных республик объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Часть жителей Донбасса готовится принять Ленобласть. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Зеленский, МИД Украины и ВСУ несколько раз говорили о том, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а местных жителей обманывают. В Донецке перестали работать школы и общественный транспорт, регулярно слышны взрывы, но кто стреляет — не ясно. Несколько снарядов были найдены в приграничной зоне на территории Ростовской области. СК возбудил уголовное дело и отправил в регион группу следователей, чтобы опрашивать беженцев и фиксировать преступления украинской армии. Донбасские лидеры показали «карту вторжения» Киева на территорию самопровозглашенных республик. Российские государственные СМИ рассказали о поимке украинского агента, который якобы готовил подрывы мостов и прочей инфраструктуры.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Парламенты самопровозглашенных республик 22 февраля ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Это значит, что Россия может ввести на территорию войска. Рынок отреагировал падением рубля. Большинство западных стран осудили действия РФ. Зеленский призвал остановить «Северный поток-2», в ФРГ заявили о приостановке сертификации газопровода.