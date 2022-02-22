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Украинский парламент просит у России отзыва донбасского признания или для России три вида санкций

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Верховная рада Украины приняла заявление, которым требует у России передумать насчет признания Донбасса независимым. В противном случае депутаты просят западные страны остановить «Северный поток — 2» и отключить Россию от SWIFT.

Заявление 22 февраля поддержали 336 депутатов, необходимый минимум — 226. Рада просит Россию отозвать решение о признании ДНР и ЛНР независимыми от Украины территориями. В случае, если этого не произойдет, страны Запада, считает украинский парламент, должны ввести ряд санкций и не признавать независимость Донбасса.

Санкции, сказано в документе, должны быть секторальные, финансовые и персональные. В заявлении приводятся примеры — «заморозка запуска «Северного потока 2», отключение Российской Федерации от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT) и запрет экспорта в Российскую Федерацию высоких технологий, в частности, касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора».

Депутаты также призвали партнеров ускорить процесс укрепления обороноспособности Украины.

Новая стадия конфликта в Донбассе началась 18 февраля, когда власти самопровозглашенных республик объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Часть жителей Донбасса готовится принять Ленобласть. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Зеленский, МИД Украины и ВСУ несколько раз говорили о том, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а местных жителей обманывают. В Донецке перестали работать школы и общественный транспорт, регулярно слышны взрывы, но кто стреляет — не ясно. Несколько снарядов были найдены в приграничной зоне на территории Ростовской области. СК возбудил уголовное дело и отправил в регион группу следователей, чтобы опрашивать беженцев и фиксировать преступления украинской армии. Донбасские лидеры показали «карту вторжения» Киева на территорию самопровозглашенных республик. Российские государственные СМИ рассказали о поимке украинского агента, который якобы готовил подрывы мостов и прочей инфраструктуры.
21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Парламенты самопровозглашенных республик 22 февраля ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Это значит, что Россия может ввести на территорию войска. Рынок отреагировал падением рубля. Большинство западных стран осудили действия РФ. Зеленский призвал остановить «Северный поток-2», в ФРГ заявили о приостановке сертификации газопровода.

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Комментарии (30)

baddancer
Звонок в Киев.
- Алло. Цэ Украина?
- Пока да, но говорите быстрее!
SU LUX INN
вижу Радость ту у пригожинских! вот Остановят вам серный поток-2, как вы Запоете?
1. немедленно отозвать призвание Домбаса!
2. срочно начать Выплаты некоей контрибуции!
paniker
Готовься народ Российский оплачивать новые беспокойства Царя за державу, от Крыма ещё не отошли...Кстати не давно прошла новость Песков купил ,ну как купил, несколько гектар в Орджоникидзе,Крым.
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