Украинский парламент просит у России отзыва донбасского признания или для России три вида санкций

Верховная рада Украины приняла заявление, которым требует у России передумать насчет признания Донбасса независимым. В противном случае депутаты просят западные страны остановить «Северный поток — 2» и отключить Россию от SWIFT.
Заявление 22 февраля поддержали 336 депутатов, необходимый минимум — 226. Рада просит Россию отозвать решение о признании ДНР и ЛНР независимыми от Украины территориями. В случае, если этого не произойдет, страны Запада, считает украинский парламент, должны ввести ряд санкций и не признавать независимость Донбасса.
Санкции, сказано в документе, должны быть секторальные, финансовые и персональные. В заявлении приводятся примеры — «заморозка запуска «Северного потока 2», отключение Российской Федерации от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT) и запрет экспорта в Российскую Федерацию высоких технологий, в частности, касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора».
Депутаты также призвали партнеров ускорить процесс укрепления обороноспособности Украины.