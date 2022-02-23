Власти Петербурга проводят проверку законности мероприятия в поддержку ДНР и ЛНР

По его словам, заявок на проведение мероприятия в Смольном не получали. В то же время он сообщил, что из-за праздника горожане гуляли по Невскому проспекту с флагами, что не запрещено.



Ранее «Фонтанка» писала, что утром на Дворцовую площадь вышли несколько сотен человек на акцию в поддержку признания Донецкой и Луганской народных республик. Участники утверждали, что организаторами выступили представители «Волонтерской роты» и «Молодой гвардии "Единой России"». Один из координаторов заверил, что мероприятие является согласованным, а все собравшиеся пришли по собственным убеждениям, в том числе поддержать беженцев, вознаграждение не предусмотрено.

