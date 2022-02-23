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Власти Петербурга проводят проверку законности мероприятия в поддержку ДНР и ЛНР

Комитет по законности и правопорядку Петербурга проведёт проверку организации акции на Дворцовой площади в поддержку признания ДНР и ЛНР. Об этом 23 февраля «Фонтанке» сообщил вице-губернатор Максим Мейксин.

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По его словам, заявок на проведение мероприятия в Смольном не получали. В то же время он сообщил, что из-за праздника горожане гуляли по Невскому проспекту с флагами, что не запрещено.

Ранее «Фонтанка» писала, что утром на Дворцовую площадь вышли несколько сотен человек на акцию в поддержку признания Донецкой и Луганской народных республик. Участники утверждали, что организаторами выступили представители «Волонтерской роты» и «Молодой гвардии "Единой России"». Один из координаторов заверил, что мероприятие является согласованным, а все собравшиеся пришли по собственным убеждениям, в том числе поддержать беженцев, вознаграждение не предусмотрено.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (30)

vvp24121932
вам самим не смешно?
Anula
я бы тоже вышла со знакомыми в поддержку Донбасса, но мы ничего об этой акции не знали!
tochilshik
да все законно.это ж не за Навального.да и ковид в страхе отступает когда надо.и Беглову есть что доложить наверх.
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