Журналист нашла на антресолях прабабушкину кулинарную книжку. Публикуем рецепты 150-летней давности

Книжечка с черной обложкой находилась среди других старых вещей Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Автор этого текста нашла старинную кулинарную книжечку, прибираясь на антресолях квартиры. Выяснилось, что рецепты в ней записывала ее прабабушка. Делимся несколькими с нашими читателями.



В книге оказались старинные рецепты Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Книжечка с коленкоровой обложкой исписана каллиграфическим почерком, каждый рецепт украшен вензелем, но попадаются и неожиданные рисунки — например, дракона или человечка. Среди страничек встречаются высушенные цветочки и листики. Сложно поверить, что им лет эдак 150.



Автор книжечки — Мария Владимировна Пиддэ, на фото она в верхнем ряду с маленькой дочкой Тамарой на руках.



Мария жила в Семипалатинске, а потом в Уфе, была домохозяйкой. Ее муж (на фото — в пиджаке, сидит на крылечке) владел чулочной мануфактурой, после революции эмигрировал в Польшу. Мария Владимировна осталась в России и управляла детским садом. Воспитала двух дочек Фото: семейный архив Ольги Якунчевой Поделиться Поделиться





В книге встречаются забытые единицы измерения веса и объема — фунты и штофы. Мы поясним их читателям.



Рецепты для публикации мы подбирали так, чтобы продукты для них были в современных магазинах. Яблочный блин

«Возьми 3–4 ложки муки, разотри с двумя-тремя сырыми яйцами, налей неснятого молока столько, чтобы образовалось совершенно жидкое тесто, которое бы можно было черпать ложкою. Посоли, разогрей сковороду, подмажь маслом, налей тесто потолще, положи слой яблоков, резаных кружками. Налей еще теста и поставь жариться. Когда нижняя часть поспеет, переверни блин и дай поспеть другой стороне. Подают с мелким сахаром или с вареньем.

Муки от 3–4 ложек, яиц от 3 или 4 штук, молоко по пропорциям; яблок — от 5 до 10 штук».

Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Ну что ж, попробуем. Все продукты нашлись в доме. Замешиваем тесто.



Фото: Ольга Якунчева / 59.RU Поделиться Поделиться





Показалось необычным сначала смешивать муку с яйцами и потом добавлять молоко. Ведь по современным рецептам яйца, наоборот, добавляют в молоко. Но будем действовать по книге. Единственное отступление — любителям сладких блинов стоит добавить пару столовых ложек сахара и щепотку соли.

Лучше взбить ручной мешалкой или электромиксером Фото: Ольга Якунчева / 59.RU Поделиться Поделиться





Порежем яблоки кругляшками.

Фото: Ольга Якунчева / 59.RU Поделиться Поделиться





Яблоки нужно хорошенечко утопить в массе теста, иначе они выскочат при переворачивании.



Фото: Ольга Якунчева / 59.RU Поделиться Поделиться





Тесто показалось жидковатым, поэтому я добавила в него еще столовую ложку муки, после чего оно стало гуще. Наливаем еще слой теста поверх яблок так, чтобы он покрыл их полностью.



Делать тесто более жидким или густым — дело вкуса. Если выбираете более жидкий вариант, то получите тонкий блин. Густое тесто — для любителй толстых блинчиков Фото: Ольга Якунчева / 59.RU Поделиться Поделиться





А потом переворачиваем и поджариваем вторую сторону.

Фото: Ольга Якунчева / 59.RU Поделиться Поделиться





Блин отлично обжарился с обеих сторон.

Рябиновое варенье и немного корицы пришлись к месту. Кстати, в кулинарной книжечке прабабушка называет ее «каринкой» Фото: Ольга Якунчева / 59.RU Поделиться Поделиться





Блин получился толстым, хорошо зарумянился. По сути это блинчатый пирожок. Разрезаем на части. М-м-м, очень вкусно. Лучше есть горячим.

Вот еще несколько рецептов, которые показались интересными и быстрыми.

Оладьи из манных круп

«Крутую манную кашу на молоке смешай с маслом, остуди, прибавь в нее яиц и молока столько, чтобы вышло довольно жидкое тесто, из которого напеки оладьи».

Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Розаны

«Разотри сколько угодно желтков с сахаром, прибавь муки, чтобы вышло тесто. Раскатай потоньше, нарежь кружечками, накладывай один кружок на другой, подмазывая средину яйцом. Сложивши таким образом 4 кружка, придави средину и опусти в кипящее масло. Когда поспеет, положи на средину каждого какого угодно варенья.



Возьми желтков от 3 до 5 штук, сахару от 3 до 4 ложек, муки от 2 до 3 ложек, масла ½ фунта (примерно 200 граммов), варенья».

Фунт — единица измерения веса. В русской системе мер конца XIX века (система менялась) 1 фунт = 0,409 килограмма. Штоф — единица измерения объема жидкости, в переводе с немецкого stof — «большой бокал, чаша». 1 штоф = 1/10 ведра = 10 чаркам = 1,2299 литра.

Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Кудри

«Замесивши тесто из одного фунта (примерно 400 граммов) муки, полфунта (около 200 граммов) мелкого сахару, четверти фунта масла (примерно 100–150 граммов), 8 желтков и рюмки вина, раскатай потолще, нарежь полосок резцом и жарь в масле. Муки 1 фунт (примерно 400 граммов), масла ¼ фунта (примерно 100–150 граммов), вина 1 рюмка, сахару ½ фунта (около 200 граммов), яичных желтков 8 штук».

Судя по описанию, кудри похожи на обычный хворост Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Жареная селедка

«Вымочить пару сельдей, снять кожу, вынуть кости и мелко изрубить с 1 луковицей. Прибавить белого хлеба, масла, муки, смешать хорошенько. Придать массе форму селедки, посыпать сухарями и поджарить.

Взять сельдей 2 штуки, луку 1 штуку, муки 1 ложку, белого хлеба 1 штуку (можно взять 100 граммов, как на форшмак. — Прим. авт.), масла 1 ложку, сахару 1 ложку, масла для жарки».

Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться



