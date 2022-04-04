В Испании заявили, что арестовали 78-метровую яхту российского миллиардера Вексельберга

Отмечается, что операция проводилась совместно с американскими ФБР и службой внутренней безопасности. Правоохранители провели обыски на яхте, в ходе которых изъяли документацию и компьютерную технику, необходимые, в том числе, «для подтверждения личности ее реального владельца». Испанские власти напомнили, что Вексельберг не находится под санкциями ЕС, однако внесен в санкционные списки США, где в отношении него ведется расследование.

В ведомстве рассказали, что 78-метровая яхта Tango стоимостью более 90 миллионов евро «ходит под флагом островов Кука и зарегистрирована на имя компании, расположенной на британских Виргинских островах, которой, в свою очередь, управляют панамские компании».



В марте СМИ писали, что в Италии арестовали яхту попавшего под санкции Евросоюза российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Также сообщалось об аресте в Гамбурге 156-метровой яхты Dilibar миллиардера Алишера Усманова.

