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    В Испании заявили, что арестовали 78-метровую яхту российского миллиардера Вексельберга

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    Гражданская гвардия Испании в рамках судебного поручения США арестовала яхту Tango в Пальме-де-Майорке. Судно принадлежит российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу, сообщает 4 апреля пресс-служба ведомства.

    Фото: Гражданская гвардия Испании
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    Отмечается, что операция проводилась совместно с американскими ФБР и службой внутренней безопасности. Правоохранители провели обыски на яхте, в ходе которых изъяли документацию и компьютерную технику, необходимые, в том числе, «для подтверждения личности ее реального владельца». Испанские власти напомнили, что Вексельберг не находится под санкциями ЕС, однако внесен в санкционные списки США, где в отношении него ведется расследование.

    В ведомстве рассказали, что 78-метровая яхта Tango стоимостью более 90 миллионов евро «ходит под флагом островов Кука и зарегистрирована на имя компании, расположенной на британских Виргинских островах, которой, в свою очередь, управляют панамские компании».

    В марте СМИ писали, что в Италии арестовали яхту попавшего под санкции Евросоюза российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Также сообщалось об аресте в Гамбурге 156-метровой яхты Dilibar миллиардера Алишера Усманова.

    Фото: Гражданская гвардия Испании

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    Комментарии (12)

    265038733
    Путин обещал уже лет 20 что разберется с алигархами. Но так и не смог. США это сделало за месяц.
    267188598
    Вот после этого демонстрацию и получили.
    Профессор Тарантога
    Браво, Испания! Бальзам на душу.......
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