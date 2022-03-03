Яхта российского миллиардера Алишера Усманова арестована в порту Гамбурга

512-футовая яхта российского миллиардера Алишера Усманова была конфискована немецкими властями в Гамбурге. Об этом в ночь на 3 марта сообщает Forbes.
Подробностей издание пока не приводит, однако очевидно, что речь идет о 156-метровой яхте Dilibar. Она была построена в 2016 году. Forbes писал, что яхта является самым вместительным судном в мире в своем классе с тоннажом в 15 тыс. 917 тонн.
Площадь помещений яхты 3,8 тыс. квадратных метров, на борту могут находиться до 40 пассажиров одновременно. Максимальная скорость судна — 22,5 узла (около 42 км/час).
Russian billionaire Alisher Usmanov's 512-foot yacht has been seized by German authorities in the northern city of Hamburg. https://t.co/yQh7rE4DMy pic.twitter.com/U1dVRVBIBc— Forbes (@Forbes) March 2, 2022
По длине яхта уступает только нескольким в мире: Azzam семьи шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна (180,6 м), Eclipse Романа Абрамовича (162,5 м) и Dubai принца Брунея (162 м). Стоимость Dilibar оценивали в 600 млн долларов, названа она в честь матери Алишера Усманова. Против миллиардера ранее ввели санкции в Евросоюзе из-за военных действий России в Украине.