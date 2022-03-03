Яхта российского миллиардера Алишера Усманова арестована в порту Гамбурга

512-футовая яхта российского миллиардера Алишера Усманова была конфискована немецкими властями в Гамбурге. Об этом в ночь на 3 марта сообщает Forbes.



Подробностей издание пока не приводит, однако очевидно, что речь идет о 156-метровой яхте Dilibar. Она была построена в 2016 году. Forbes писал, что яхта является самым вместительным судном в мире в своем классе с тоннажом в 15 тыс. 917 тонн.



Площадь помещений яхты 3,8 тыс. квадратных метров, на борту могут находиться до 40 пассажиров одновременно. Максимальная скорость судна — 22,5 узла (около 42 км/час).

