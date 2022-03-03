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Яхта российского миллиардера Алишера Усманова арестована в порту Гамбурга

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512-футовая яхта российского миллиардера Алишера Усманова была конфискована немецкими властями в Гамбурге. Об этом в ночь на 3 марта сообщает Forbes.

Подробностей издание пока не приводит, однако очевидно, что речь идет о 156-метровой яхте Dilibar. Она была построена в 2016 году. Forbes писал, что яхта является самым вместительным судном в мире в своем классе с тоннажом в 15 тыс. 917 тонн.

Площадь помещений яхты 3,8 тыс. квадратных метров, на борту могут находиться до 40 пассажиров одновременно. Максимальная скорость судна — 22,5 узла (около 42 км/час).

По длине яхта уступает только нескольким в мире: Azzam семьи шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна (180,6 м), Eclipse Романа Абрамовича (162,5 м) и Dubai принца Брунея (162 м). Стоимость Dilibar оценивали в 600 млн долларов, названа она в честь матери Алишера Усманова. Против миллиардера ранее ввели санкции в Евросоюзе из-за военных действий России в Украине.

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Комментарии (14)

DjCvetkov
Шольц под шумок решил с девчонками поплавать?))
263784231
Конфисковали в связи с "революционной необходимостью" или всё-таки какая-то ссылка на законность ещё присутствовала при этом действе? А пролетариям, усиленно радующимся за внезапно "обнищавшего" миллиардера, можно только посочувствовать: при таких раскладах у них самих скоро будут изымать вовсе не яхты, а холодильники с едой и квартиры...
Never_Mind
Скоро путинские корефаны приготовят золотую табакерку.
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