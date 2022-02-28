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От журналистов до виолончелиста. ЕС ввел новые санкции против россиян

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Евросоюз ввел новые санкции против российских граждан из-за военных действий на Украине. Соответствующий документ опубликован вечером 28 февраля.

В черный список ЕС попали пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, а также глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Транснефти» Николай Токарев, бизнесмены Алишер Усманов, Петр Авен, Михаил Фридман, Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов. Ограничения вводятся против журналистов Антона Красовского, Ольги Скабеевой, Аркадия Мамонтова, Романа Бабаяна, а также писателя Захара Прилепина и виолончелиста Сергея Ролдугина, прославившегося после публикации «Панамского досье».

В санкционные списки также вошли режиссер Тигран Кеосаян, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин и председатель генсовета ЕР Андрей Турчак.

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Комментарии (26)

260982941
А деточки их и прочие домочадцы тоже в санкционных списках? Если нет, то нужны доработки.
orlovandrei1986
странно, что после "Панамского досье" сразу не ввели....
документы стали известны ещё в 2015-м году...
потворствовали нарушению международного законодательства об отмывании своим бездействием?
265840453
Не надо связывать лизоблюдов и обычных граждан
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