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СМИ: В Италии арестовали крупнейшую частную парусную яхту, она принадлежит российскому миллиардеру под санкциями

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Финансовая гвардия Италии арестовала яхту попавшего под санкции Евросоюза российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Об этом 12 марта сообщает РБК со ссылкой на итальянские СМИ.

Яхта Sailing Yacht A стоимостью около 530 млн евро находилась в порту Триеста. Местные издания называют судно самой большой частной парусной яхтой в мире. Она занимает 143 метра в длину и 25 метров в ширину.

Евросоюз внес Мельниченко и еще 13 российских бизнесменов в санкционный список 9 марта. Их активы в юрисдикции стран ЕС заморожены.

После этого стало известно, что Мельниченко перестал быть бенефициаром Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и покинул её совет директоров. Совокупно ему вместе с семьей косвенно принадлежали 92,2 % компании. Также предприниматель перестал быть бенефициаром компании «Еврохим» и вышел из её совета директоров.

Ранее немецкие власти арестовали в Гамбурге 156-метровую яхту Dilibar российского миллиардера Алишера Усманова, который также попал под санкции ЕС.

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