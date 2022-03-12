СМИ: В Италии арестовали крупнейшую частную парусную яхту, она принадлежит российскому миллиардеру под санкциями

Финансовая гвардия Италии арестовала яхту попавшего под санкции Евросоюза российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Об этом 12 марта сообщает РБК со ссылкой на итальянские СМИ.
Яхта Sailing Yacht A стоимостью около 530 млн евро находилась в порту Триеста. Местные издания называют судно самой большой частной парусной яхтой в мире. Она занимает 143 метра в длину и 25 метров в ширину.
Евросоюз внес Мельниченко и еще 13 российских бизнесменов в санкционный список 9 марта. Их активы в юрисдикции стран ЕС заморожены.
После этого стало известно, что Мельниченко перестал быть бенефициаром Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и покинул её совет директоров. Совокупно ему вместе с семьей косвенно принадлежали
Ранее немецкие власти арестовали в Гамбурге 156-метровую яхту Dilibar российского миллиардера Алишера Усманова, который также попал под санкции ЕС.