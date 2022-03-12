СМИ: В Италии арестовали крупнейшую частную парусную яхту, она принадлежит российскому миллиардеру под санкциями

Финансовая гвардия Италии арестовала яхту попавшего под санкции Евросоюза российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Об этом 12 марта сообщает РБК со ссылкой на итальянские СМИ.



Яхта Sailing Yacht A стоимостью около 530 млн евро находилась в порту Триеста. Местные издания называют судно самой большой частной парусной яхтой в мире. Она занимает 143 метра в длину и 25 метров в ширину.



Евросоюз внес Мельниченко и еще 13 российских бизнесменов в санкционный список 9 марта. Их активы в юрисдикции стран ЕС заморожены.

