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Агапитова: В Петербурге живут 50 тысяч бездомных

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В Петербурге сейчас проживают около 50 тысяч бездомных людей. Такие данные во время отчета в Заксобрании 30 марта озвучила региональный уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова, которая сослалась на данные благотворительной организации «Ночлежка».

При этом по состоянию на 1 января 2022 года на учете в Центре учета и социального обслуживания граждан без определенного места жительства в Петербурге состояло всего лишь 3477 человек, отметила омбудсмен.

В 2021 году Уставный суд города, рассмотрев последнее перед ликвидацией дело, устранил дискриминацию, связанную с получением бездомными поддержки от города. Ранее для этого человеку надо было встать на специальный учет, что можно было сделать только тем, кто документально подтвердил бы факт проживания в Петербурге, предоставив, например, документ о последней регистрации в черте города. Суд признал, что это ограничение не соответствует Уставу Петербурга.

В конце марта в Петербурге «Ночлежка» открыла ресторан, где могут работать бездомные.

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Комментарии (4)

Ник Приносящий Счастье
Что-то намудрили с цифрой 50 тыс.бомжей. Площадь Петербурга со всякими пригородами 1439км2. Получается по 35 бездомных на 1 км2. Да они тут на каждом шагу бы попадались. Население того же Всеволожска 75 660 чел. (2021 г.) А тут 50 тыс. бездомных. Агапитовой надо нормально цифры проверять, прежде чем заявления делать.
07A
И все бездомные? А как они зимой там выживают? Да, беда!
Mustamyaki
А как будут отныне платить за проезд в общественном транспорте эти люди, захотись им это сделать (напоминаю по грядущую отмену наличности)? Оформят "подорожник" или "единую карту петербуржца"?
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