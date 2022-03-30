Агапитова: В Петербурге живут 50 тысяч бездомных

В Петербурге сейчас проживают около 50 тысяч бездомных людей. Такие данные во время отчета в Заксобрании 30 марта озвучила региональный уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова, которая сослалась на данные благотворительной организации «Ночлежка».



При этом по состоянию на 1 января 2022 года на учете в Центре учета и социального обслуживания граждан без определенного места жительства в Петербурге состояло всего лишь 3477 человек, отметила омбудсмен.



В 2021 году Уставный суд города, рассмотрев последнее перед ликвидацией дело, устранил дискриминацию, связанную с получением бездомными поддержки от города. Ранее для этого человеку надо было встать на специальный учет, что можно было сделать только тем, кто документально подтвердил бы факт проживания в Петербурге, предоставив, например, документ о последней регистрации в черте города. Суд признал, что это ограничение не соответствует Уставу Петербурга.

