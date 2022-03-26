В Петербурге открылся ресторан, где смогут работать бездомные

автор видео Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

«Ночлежка» открыла в Петербурге ресторан, где рядом с профессионалами будут набираться опыта бывшие бездомные. Итогом стажировки для подопечных благотворительной организации станет поиск работы и шаг в самостоятельную жизнь. Запуск проекта выпал на не самое стабильное время. В кризисы из-за безработицы число бездомных только увеличивается, а ресторан дает шанс на возвращение в обычную жизнь.

История Дмитрия

Дмитрий пять суток ехал на электричках из Петербурга в Москву. Умолял, чтобы его, безбилетного, не высаживали. В столице он пару лет спал по подъездам, разгружал вагоны, употреблял. А когда на Рождество бывшая жена написала, что у неё новые отношения, решил — незачем ему больше возвращаться в родной Курган.



автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я уже не надеялся на лучшую жизнь, это было скорее бегство от себя и от проблем. Думал, уеду в Москву, заработаю, а там я пропал, — вспоминает Дмитрий. — Обязательно надо было быть в невменяемом состоянии, в полном безумии, когда ты уже ничего не соображаешь. Иначе страшно и больно переживать и понимать, что ты бессилен в этой ситуации что-то сделать. Когда я осознал, что у меня нет силы воли, я полностью себя обесценил».

В Петербурге Дмитрий пытался пойти работать на стройку, не брали. Его физическое состояние уже не позволяло тяжело трудиться. От других бездомных он узнал о «Ночлежке» и пошел пешком в приют на Боровой. Там ему помогли, удалось восстановиться, пройти курсы и устроиться помощником повара в гостиницу Hampton. Продержался Дмитрий полгода.

«У меня тогда не было связи с мамой и сыном. Я не понимал, зачем мне дальше жить и зачем мне вообще быть трезвым, что мне вообще делать дальше? — говорит Дмитрий. — Дно — это не когда я спал на лавочке, а когда всего себя исчерпал. Во мне осталась пустота, я туда заглядываю и не вижу себя самого. И тогда мне стало страшно».



Дмитрий снова потерял все, остался на улице без документов. Вел жизнь бездомного, пока не оказался в больнице со сломанной челюстью. Уже выздоравливающие подопечные «Ночлежки» посоветовали ему поехать на реабилитацию. Он согласился ради эксперимента, уехал в «Дом надежды на Горе», где познакомился с 12-шаговой программой.

«Я тогда не понимал, нужно ли мне это выздоровление, не понимал, как жить без алкоголя, как я буду в социуме общаться, вокруг же все пьют. На первой группе сказал, что не знаю, хочу ли я бросить употребление», — вспоминает он.

Сейчас Дмитрий говорит, что реабилитация спасла ему жизнь. Он три года не принимает наркотики и два года — алкоголь. Теперь, как он сам признается, каждый день он «принимает» 12-шаговую программу.

Мы встретились с Дмитрием в ресторане «Ночлежки» «Вход с улицы». Он был одет с иголочки, но постоянно почесывался и честно признался, что в этих интерьерах чувствует себя не в своей тарелке. Дмитрий снова кухонный работник, стажировка продлится три месяца.



На днях он созванивался с сыном и показывал по видеосвязи модный дизайн ресторана. Дмитрий пока живет в квартире «Ночлежки», ему хочется скорее стать самостоятельным, снять свое жилье и встретиться с сыном. Они не виделись семь лет. Но теперь Дмитрий точно знает, что всему свое время. Строит планы с осторожностью. Ресторан



автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Примером для петербургского ресторана стали британские заведения. В Англии из бывших бездомных формируют постоянный коллектив сотрудников, в России подопечным «Ночлежки» предоставляют транзитное трудоустройство.

«Пока человек здесь работает, он будет продолжать общаться с нашими соцработниками, продолжать жить в одном из наших приютов либо в программе поддерживаемого проживания, где мы снимаем квартиру. Человек остается нашим клиентом, но работа в ресторане — это такой последний шаг, после которого он сможет обходиться без нашей помощи», — рассказал директор «Ночлежки» Данил Краморов.

Одновременно стажировку в ресторане смогут проходить до 5 человек, средний её срок 3–4 месяца. Зарплата 20 тысяч рублей. Уже сейчас есть договоренности с компаниями, которые готовы принять стажеров после обучения на постоянную работу.



На создание ресторана «Ночлежка» потратила около 9 млн рублей из собственного бюджета. Часть этой суммы, около 2 млн, собраны краудфандингом. У «Входа с улицы» меню с блюдами европейской кухни со средним чеком 750 рублей. Через 1,5–2 года в организации надеются отбить все вложения. Открытие ресторана долго готовилось и несколько раз переносилось.

«Мы понимаем, что находимся в некоей точке, когда рассказывать об открытии ресторана сильно радостно мы уже не можем. Мы должны подбирать слова, должны учитывать, что на самом деле всем может быть не до ресторана, а не открыться мы не можем. Это наша давняя мечта, и это действительно нужная история сейчас, в том числе с точки зрения трудоустройства. Мы так долго подогревали интерес, что было бы нелепо сейчас ставить это все на стоп», — отметил Краморов.

Сейчас некоторые партнеры «Ночлежки» поставили на паузу пожертвования. Появились технические сложности. Россияне, живущие за рубежом, больше не могут переводить деньги. Это 15% от суммы всех переводов. Средства личной гигиены, которые волонтеры раздают бездомным, выросли в цене, некоторые стали исчезать с полок магазинов. По словам Краморова, несмотря на все трудности, в марте количество пожертвований пока сохраняется на уровне прошлого месяца. Далее придется подстраиваться под ситуацию, благотворители ожидают увеличения тех, кому нужна помощь.

