В Петербурге открылся ресторан, где смогут работать бездомные

автор видео Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
«Ночлежка» открыла в Петербурге ресторан, где рядом с профессионалами будут набираться опыта бывшие бездомные. Итогом стажировки для подопечных благотворительной организации станет поиск работы и шаг в самостоятельную жизнь. Запуск проекта выпал на не самое стабильное время. В кризисы из-за безработицы число бездомных только увеличивается, а ресторан дает шанс на возвращение в обычную жизнь.
История Дмитрия
Дмитрий пять суток ехал на электричках из Петербурга в Москву. Умолял, чтобы его, безбилетного, не высаживали. В столице он пару лет спал по подъездам, разгружал вагоны, употреблял. А когда на Рождество бывшая жена написала, что у неё новые отношения, решил — незачем ему больше возвращаться в родной Курган.
«Я уже не надеялся на лучшую жизнь, это было скорее бегство от себя и от проблем. Думал, уеду в Москву, заработаю, а там я пропал, — вспоминает Дмитрий. — Обязательно надо было быть в невменяемом состоянии, в полном безумии, когда ты уже ничего не соображаешь. Иначе страшно и больно переживать и понимать, что ты бессилен в этой ситуации что-то сделать. Когда я осознал, что у меня нет силы воли, я полностью себя обесценил».
В Петербурге Дмитрий пытался пойти работать на стройку, не брали. Его физическое состояние уже не позволяло тяжело трудиться. От других бездомных он узнал о «Ночлежке» и пошел пешком в приют на Боровой. Там ему помогли, удалось восстановиться, пройти курсы и устроиться помощником повара в гостиницу Hampton. Продержался Дмитрий полгода.
«У меня тогда не было связи с мамой и сыном. Я не понимал, зачем мне дальше жить и зачем мне вообще быть трезвым, что мне вообще делать дальше? — говорит Дмитрий. — Дно — это не когда я спал на лавочке, а когда всего себя исчерпал. Во мне осталась пустота, я туда заглядываю и не вижу себя самого. И тогда мне стало страшно».
Дмитрий снова потерял все, остался на улице без документов. Вел жизнь бездомного, пока не оказался в больнице со сломанной челюстью. Уже выздоравливающие подопечные «Ночлежки» посоветовали ему поехать на реабилитацию. Он согласился ради эксперимента, уехал в «Дом надежды на Горе», где познакомился с 12-шаговой программой.
«Я тогда не понимал, нужно ли мне это выздоровление, не понимал, как жить без алкоголя, как я буду в социуме общаться, вокруг же все пьют. На первой группе сказал, что не знаю, хочу ли я бросить употребление», — вспоминает он.
Сейчас Дмитрий говорит, что реабилитация спасла ему жизнь. Он три года не принимает наркотики и два года — алкоголь. Теперь, как он сам признается, каждый день он «принимает» 12-шаговую программу.
Мы встретились с Дмитрием в ресторане «Ночлежки» «Вход с улицы». Он был одет с иголочки, но постоянно почесывался и честно признался, что в этих интерьерах чувствует себя не в своей тарелке. Дмитрий снова кухонный работник, стажировка продлится три месяца.
На днях он созванивался с сыном и показывал по видеосвязи модный дизайн ресторана. Дмитрий пока живет в квартире «Ночлежки», ему хочется скорее стать самостоятельным, снять свое жилье и встретиться с сыном. Они не виделись семь лет. Но теперь Дмитрий точно знает, что всему свое время. Строит планы с осторожностью.
Ресторан
Примером для петербургского ресторана стали британские заведения. В Англии из бывших бездомных формируют постоянный коллектив сотрудников, в России подопечным «Ночлежки» предоставляют транзитное трудоустройство.
«Пока человек здесь работает, он будет продолжать общаться с нашими соцработниками, продолжать жить в одном из наших приютов либо в программе поддерживаемого проживания, где мы снимаем квартиру. Человек остается нашим клиентом, но работа в ресторане — это такой последний шаг, после которого он сможет обходиться без нашей помощи», — рассказал директор «Ночлежки» Данил Краморов.
Одновременно стажировку в ресторане смогут проходить до 5 человек, средний её срок 3–4 месяца. Зарплата 20 тысяч рублей. Уже сейчас есть договоренности с компаниями, которые готовы принять стажеров после обучения на постоянную работу.
На создание ресторана «Ночлежка» потратила около 9 млн рублей из собственного бюджета. Часть этой суммы, около 2 млн, собраны краудфандингом. У «Входа с улицы» меню с блюдами европейской кухни со средним чеком 750 рублей. Через 1,5–2 года в организации надеются отбить все вложения. Открытие ресторана долго готовилось и несколько раз переносилось.
«Мы понимаем, что находимся в некоей точке, когда рассказывать об открытии ресторана сильно радостно мы уже не можем. Мы должны подбирать слова, должны учитывать, что на самом деле всем может быть не до ресторана, а не открыться мы не можем. Это наша давняя мечта, и это действительно нужная история сейчас, в том числе с точки зрения трудоустройства. Мы так долго подогревали интерес, что было бы нелепо сейчас ставить это все на стоп», — отметил Краморов.
Сейчас некоторые партнеры «Ночлежки» поставили на паузу пожертвования. Появились технические сложности. Россияне, живущие за рубежом, больше не могут переводить деньги. Это 15% от суммы всех переводов. Средства личной гигиены, которые волонтеры раздают бездомным, выросли в цене, некоторые стали исчезать с полок магазинов. По словам Краморова, несмотря на все трудности, в марте количество пожертвований пока сохраняется на уровне прошлого месяца. Далее придется подстраиваться под ситуацию, благотворители ожидают увеличения тех, кому нужна помощь.
«Все предыдущие кризисы показывали, что на первых этапах количество обращающимся за помощью возрастает на порядок. В пандемию в неделю после объявления первого локдауна количество людей, обращающихся за едой в ночной автобус, выросло в два раза, — отмечает Краморов. — Наша статистика говорит о том, что основная причина, по которой люди попадают на улицы, — это либо потеря работы, либо переезд в Петербург и Москву из неблагополучных регионов как раз опять же в поисках работы. Сейчас мы ждем звонков с текстом: нам пока есть где жить, но уже нет работы, и через три недели нас выселят из квартиры, помогите нам уже сейчас, пока мы не попали в эту ситуацию».
За прошлый год в «Ночлежке» оказали помощь 9 тысячам человек. Все проекты продолжают работу.
Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»