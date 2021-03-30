FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +4
75.83р89.35р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Уставный суд Петербурга перед ликвидацией согласился с оппозицией и добавил прав бездомным горожанам

Уставный суд Петербурга рассмотрел последнее дело перед ликвидацией

Уставный суд Петербурга удовлетворил иск оппозиционных депутатов Законодательного собрания о формате предоставления социальной помощи бездомным гражданам. О провозглашении такого решения сообщает 30 марта пресс-служба суда.

Иск по просьбе благотворительной организации «Ночлежка» подали депутаты Михаил Амосов, Максим Резник, Борис Вишневский, Александр Рассудов и Надежда Тихонова. Как отмечали депутаты, правительство Петербурга установило порядок получения бездомными социальной помощи, при котором не все такие граждане могли получить поддержку. Для этого нужно было встать на специальный учет, а сделать это могли только те, кто документально подтвердит факт проживания в Петербурге, предоставив, например, документ о последней регистрации по месту жительства в Ленинграде или Петербурге.

В ходе судебного разбирательства юристы Смольного не согласились с депутатами: как следует из их позиции, правительство города пользовалось теми полномочиями, которые предоставлены федеральным законодателем. «При этом постановка лиц на учет в качестве граждан Российской Федерации без определенного места жительства является не единственно возможным вариантом получения ими мер социальной поддержки. Они могут встать на учет по месту пребывания в Санкт-Петербурге и получать соответствующие меры социальной поддержки», — утверждали в Смольном.

В Уставном суде же всё-таки сочли, что чиновники превысили свои полномочия: «Правительство Санкт-Петербурга, закрепив в оспариваемых положениях требование подтвердить документально факт наличия последней регистрации по месту жительства в Санкт-Петербурге (Ленинграде), определило, по существу, действие Социального кодекса Санкт-Петербурга и закона № 474–80 по кругу лиц, сузив его по сравнению с законодательно установленным».

Суд признал, что документ не соответствует Уставу города.

Отметим, что это было последнее дело Уставного суда: в связи с изменением Конституции в Петербурге ликвидируют этот орган.

Уставный суд Санкт-Петербурга существовал с 2000 года. Основная его функция — толкование устава города. В большинстве субъектов Российской Федерации конституционные (уставные) суды либо никогда не создавались, либо были ликвидированы для экономии бюджетных средств. По состоянию на 2016 год конституционные (уставные) суды официально действовали в 16 субъектах Российской Федерации.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

265114972
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 3998

Заранее большое человеческое спaсибо..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний