Уставный суд Петербурга перед ликвидацией согласился с оппозицией и добавил прав бездомным горожанам

Иск по просьбе благотворительной организации «Ночлежка» подали депутаты Михаил Амосов, Максим Резник, Борис Вишневский, Александр Рассудов и Надежда Тихонова. Как отмечали депутаты, правительство Петербурга установило порядок получения бездомными социальной помощи, при котором не все такие граждане могли получить поддержку. Для этого нужно было встать на специальный учет, а сделать это могли только те, кто документально подтвердит факт проживания в Петербурге, предоставив, например, документ о последней регистрации по месту жительства в Ленинграде или Петербурге.

В ходе судебного разбирательства юристы Смольного не согласились с депутатами: как следует из их позиции, правительство города пользовалось теми полномочиями, которые предоставлены федеральным законодателем. «При этом постановка лиц на учет в качестве граждан Российской Федерации без определенного места жительства является не единственно возможным вариантом получения ими мер социальной поддержки. Они могут встать на учет по месту пребывания в Санкт-Петербурге и получать соответствующие меры социальной поддержки», — утверждали в Смольном.

В Уставном суде же всё-таки сочли, что чиновники превысили свои полномочия: «Правительство Санкт-Петербурга, закрепив в оспариваемых положениях требование подтвердить документально факт наличия последней регистрации по месту жительства в Санкт-Петербурге (Ленинграде), определило, по существу, действие Социального кодекса Санкт-Петербурга и закона № 474–80 по кругу лиц, сузив его по сравнению с законодательно установленным».

Суд признал, что документ не соответствует Уставу города.