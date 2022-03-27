Замачивайте семена в двух растворах: зачем и как правильно это делать перед посадкой (и как проверить всхожесть)

Замачивание семян в специальных растворах убережет растения от болезней и сделает их более крепкими Фото: Depositphotos.com Поделиться Поделиться





Семена перед посевом важно правильно обработать, чтобы растения были крепкими и здоровыми. Рассказываем все нюансы замачивания и проверки семян на всхожесть.

Замачивание и обработка семян перед посевом на рассаду Перед посадкой любые семена лучше всего предварительно обработать. — Замочить их нужно в двух растворах. Первый — из марганцовокислого калия, — объясняет Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Нужно сделать 1-процентный раствор. Разводим 1 грамм марганцовокислого калия в 100 миллилитрах воды. С помощью этого раствора мы убиваем внешние возбудители заболеваний, те, что находятся на околоплоднике.

Тщательно перемешиваем раствор, замачиваем марлю с семенами, ждем 15–20 минут и промываем аккуратно семена в проточной воде. Высушите их. Затем нужно поместить посадочный материал во второй раствор. Он может быть двух видов — из древесной золы или из удобрений. — Берем столовую ложку древесной золы на один литр воды, размешиваем, сутки настаиваем. Опускаем семена и оставляем их на час, — советует агроном. — Если нет зольного раствора, то возьмите минеральные микроудобрения. Продаются такие специальные смеси. Обычно их разводят — чайная ложка на три литра воды, но лучше посмотреть информацию на упаковке. А если семян мало, то половину чайной ложки разводят на 1,5 литра воды. Час подержали в этих минеральных удобрениях, высушили и сеем. Промывать семена после второго раствора не нужно, они впитают в себя все полезные макро- и микроэлементы.

В проращивании семян очень легко ошибиться и заниматься этим нужно, только если вы внимательный садовод Фото: Depositphotos.com Поделиться Поделиться





Как прорастить семена и почему это лучше не делать Многие дачники, пропустив срок посева или просто желая побыстрее получить рассаду, прибегают к проращиванию семян. Обычно это делают во влажной марле или салфетке, но такой способ таит в себе много угроз.

— Многие проращивают огурцы во влажных опилках и только потом их высевают. Семена томата и перца или любых других культур я никогда не проращиваю до появления ростков. Проращивание семян может сыграть с вами злую шутку. Вы можете их передержать или закиснут они у вас в марле. Форс-мажоров гораздо больше, чем выгоды от этого, — убеждена Людмила Шубина. — Сухое семя, попав в почву, если оно не старое и не больное, всегда полноценно набухнет и всегда даст полноценные всходы. Главное — дать хорошую температуру на всходах. Природа сама разберется. Поэтому, если вы купили хорошие семена и у вас есть в запасе время, обработайте семена перед посадкой в двух растворах, о которых мы рассказали выше, и спокойно посадите в землю. Как проверить семена на всхожесть Многие дачники хотят убедиться, что посеянные семена точно взойдут и дадут крепкую рассаду. Проверить семена на всхожесть нетрудно. Возьмите блюдечко, положите намоченную либо фильтровальную бумагу, салфетку или вату, сверху выкладываем влажные семена. Ставим в теплое помещение при температуре +20–+22 градусов. На 4–5 день семена обычно дают корешок, и можно четко определить — всхожие они или нет. Но для каждой культуры срок всхожести свой. Например, перцам иногда нужно до 10 дней.

— Такая проверка актуальна больше для каких-то больших хозяйств и фермерств. Обычно дачники покупают пакетики, в которых по 10, а то и по 5 семян. И тут не до проверки. Что купил, то и купил, — отметила Людмила Шубина.