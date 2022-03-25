Куда пойти 25–27 марта: «Детские дни» в музеях, спектакль с Хабенским и сказка от нейросети

Фото: Александр Иванишин/Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В новом гиде «Фонтанки» — лучшие варианты того, где и как провести время с семьёй, друзьями или в одиночестве.

Актуальное Хабенский покажет чудачества C 25 до 27 марта, 19:00, 18+

Театральные новинки на основную сцену Александринского театра привёз МХТ им. А. П. Чехова. В постановке «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» Виктора Крамера в роли Мюнхгаузена на этих выходных выходит Константин Хабенский. В создании пьесы именитый актёр участвовал лично и вместе с режиссёром творчески переработал всё разнообразие источников о жизни непоседливого героя. Внимательный зритель заметит отсылки и к литературной классике Рудольфа Эриха Распе и к версиям Григория Горина и Марка Захарова.



Фото: Екатерина Цветкова, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Школьников пускают всюду До 3 апреля, 6+

На школьных каникулах большие и маленькие музеи участвуют в программе «Детские дни». В этом году каждый участник разработал игровую программу на тему «Слова». В Кунсткамере школьникам предлагают пройтись по экспозиции «Африка», справиться с «Загадками из калебасы» и послушать сказки разных племён, в Литературном музее «ХХ век» детей научат оперировать редкими терминами, а в Фонтанном доме сотрудники вместе с гостями отправятся «в комитет имени Хармса получать патент на новые слова и рифмы». Подробности о программах на разных площадках удобно смотреть в группе «ВКонтакте».

Ну а тем, кто постарше, может понравиться проект «В музей — сегодня, в науку — завтра!». Кафедры и музейные коллекции в том числе показывают вузы: СПбГУ, Горный университет, РГПУ им. А.И. Герцена. Детали — в социальных сетях.

Куда еще пойти с детьми на каникулах — читайте в нашем специальном гиде.

Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме Поделиться Поделиться





Компьютер расскажет свою историю С 25 по 27 марта, 6+

Писать художественные произведения специалисты по большим данным и математики пытаются научить нейросети довольно давно: искусственный интеллект уже создавал детективы в стиле Агаты Кристи и сочинял песни в стиле Nirvana и The Doors. На Новой сцене Александринского театра в этот уик-энд представляют «Добрую сказку», сюжет для которой придумала специально обученная система GPT2. Во время представления зрители смогут сами управлять происходящим при помощи специальной системы «Нейротафл»: любое, даже самое малозаметное движение на её поверхности, порождает новый поворот или движение. Размах фантазии получится оценить через сравнение: во второй части вечера зрителям представят уже «классическую» джазовую сказку с песочной анимацией «Шерлок Холмс и призрак Британского музея». Её сюжет писал человек.



Послушать музыку

Бутусов исполнит хиты «Нау» 25 марта, 20:00, 16+

Вячеслав Бутусов и «Орден славы» в пятницу наконец доберутся до сцены клуба А2, где выступить планировали ещё минувшей зимой. Музыканты сыграют классические хиты Nautilus Pompilius в обновлённом звучании. Повод есть — в ноябре этого года исполнится 40 лет со дня образования легендарной группы.



Автор: youtube.com/Butusov

В «Космонавте» — праздник на день 26 марта, 17:00, 18+

В клубе «Космонавт» в субботу прогремит однодневный рок-фестиваль «Давай!». На одной сцене соберутся панки «План Ломоносова!» из Москвы, петербургские рокеры «Скворцы Степанова» и их коллеги «E2 знакомы», альтернативщики «Lights out!» и «Свобода важнее моды». Должно быть шумно и весело.

Песни Linkin Park прозвучат в исполнении оркестра 26 марта, 20:00, 16+

В этом марте вокалисту Linkin Park Честеру Беннингтону могло бы исполниться 46 лет. Музыкант умер в 2017 году. Главные хиты и лирику коллектива в память об исполнителе струнный оркестр Hard Rock Orchestra сыграет в клубе «Аврора».



В Филармонии — Моцарт и Малер 26 марта, 20:00, 6+

Пианистка Элисо Вирсаладзе, знаменитая интерпретациями академической музыки, даёт концерт в Большом зале Филармонии. Для вечера она выбрала Симфонию №5 Густава Малера и Концерт №15 для фортепиано с оркестром Вольфганга Моцарта. Аккомпанирует заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии. За дирижерским пультом — Феликс Коробов.



В музеях

Люди города — на фотографиях До 10 апреля, 0+

На площади у западного фасада Манежа под открытым небом работает выставка стендовых фотографий «Город-Приближение-Человек». Примечательна она тем, что авторы всех кадров — петербургские бездомные, подопечные «Ночлежки». С камерой участников учили работать профессионалы: официальный фотограф Эрмитажа Юрий Молодковец помог в съёмке городского пейзажа, а его коллега фотожурналист Павел Волков рассказал об уличном портрете.



Фото: ЦВЗ «Манеж» Поделиться Поделиться





В эпоху перемен — «Про жизнь» До 15 мая, 18+

Первая весенняя выставка в творческом кластере «Пушкинская, 10» заработала в залах галереи «Арт-лига». Картины художника Николая Богомолова, балансирующие на грани сюрреализма, кажется, пришлись очень ко времени: название серии — «PRO жизнь в эпоху перемен». Рядом, в Музее нонконформистского искусства, для осмотра несколько месяцев будет доступна экспозиция «В сторону Небесного Храма». Тут всё заполнили предметы ахроматических цветов, белые фоны, полуабстрактные символы и простые первофигуры. Их авторы — советский мастер Юрий Нашивочников с учениками. Художник-мыслитель вдохновлялся русским авангардом первой волны и придумал собственную творческую систему «Школа «Храмовая стена». От последователей требовал искать духовного очищения и соблюдать законы «парности и созвучия колеров», чтобы попасть в Матрицу Вселенной. В этом году со дня рождения Нашивочникова отмечается 100-летие.



В Этнографическом — локализация До 21 августа, 6+

Новая выставка в Этнографическом музее объясняет, как в России формировались разные народные группы и чем характерна каждая. Через костюмы, бытовые предметы, рисунки и фотографии в залах рассказывается о жизни и самосознании усть-цилемов Печорского уезда Архангельской губернии, пушкарей, теблешан Бежецкого и Весьегонского уездов Тверской губернии, каменщиков и «поляков» Алтая и многих других. Особенность в том, что все они жили и развивались на очень ограниченной территории и почти без контакта с другими этническими группами.



Фото: ethnomuseum.ru Поделиться Поделиться





В театрах

Безруков сыграет пирата 26 и 27 марта, 0+

На сцене ДК «Выборгский» запланирован показ приключенческого спектакля «Остров сокровищ» для всей семьи. Роль одноногого моряка-разбойника Джона Сильвера делят Сергей Безруков и Григорий Фирсов. Актёры оказались в Петербурге благодаря гастролям Московского Губернского театра.



Фото: Ксения Угольникова, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В закулисье познакомят с артистами 27 и 28 марта, 12+

Во всемирный День театра профессиональные площадки представляют специальную программу. В Театре Эстрады имени Аркадия Райкина в 15:30 артисты устроят экскурсию по закулисью: маршрут пройдёт через сценическое пространство, гримерный, костюмерный и реквизиторский цеха. Взглянуть на то, что происходит во всех помещениях во время спектакля, позволят в 19:30. Количество мест на «Экскурсию на цыпочках» ограничено.



Для школьников празднование продолжится на следующий день. Актриса Анна Дворяненко расскажет им о профессии, а затем проводит на мастер-класс по росписи скворечников. Домики для птиц развесят на Большой Конюшенной улице.



Фото: предоставлено Театром Эстрады им. Аркадия Райкина Поделиться Поделиться





На экране

Другой Триер — уже в кино С 24 марта, 18+

Возможный лауреат «Оскара» — новая работа Йоакима Триера «Худший человек на свете». Однофамилец знаменитого датского коллеги снял картину о молодой женщине, которая пытается перепридумать свою жизнь: беспорядочно меняет увлечения и партнёров, переживает из-за общественных ожиданий и теряется в бардаке.



Фото: mk2films.com Поделиться Поделиться





«Родина» показывает короткий метр 25 марта, 19:00, 16+

Картины — победители международного фестиваля короткометражного кино и анимации RUIFF крутят в «Родине». Пять работ — из России, Дании, Армении, Швеции, Непала, среди которых есть фильм Джимми Олссон «Живая» из лонг-листа «Оскара», — демонстрируют за один вечер.

Ретроспектива Ромма — в «Авроре» 26 марта, 19:00, 27 марта, 13:00, 18+

Документальный фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма показывают в «Авроре». Вся лента смонтирована из хроники.



Фото: кадр из документального фильма «Обыкновенный фашизм», реж. Михаил Ромм Поделиться Поделиться





Нарисованный «Ван Гог» возвращается До 27 марта, 16+

В прокате — анимационный фильм 2017 года «Ван Гог. С Любовью, Винсент». Рисовку аниматоры под руководством режиссёра и сценаристки Дороты Кобела выдержали в стиле самого художника. Показы идут на английском с субтитрами.



Фото: Кадр из фильма «Ван Гог. С Любовью, Винсент». Поделиться Поделиться





Советская классика — в честь каникул 26 и 27 марта, 12:00, 6+

На студии «Лендок» организовали «семейные каникулы» с просмотром советской классики. В эту субботу в программе в полдень — «Старик Хоттабыч» Геннадия Казанского, а в воскресенье — «Внимание, черепаха!» Ролана Быкова.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

