МХТ им. А. П. Чехова привезет в Петербург премьеры. На сцену Александринки выйдут Хабенский, Верник и Литвинова

В марте 2022 года МХТ им. А. П. Чехова привезет в Петербург три премьерных спектакля.

25, 26 и 27 марта на сцене Александринского театра состоится показ спектакля «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» Виктора Крамера с Хабенским в роли Мюнхгаузена. Пьеса Крамера, написанная при участии Константина Хабенского, представляет собой творческую переработку всего разнообразия источников, повествующих о жизни Мюнхгаузена — от Рудольфа Эриха Распе и современников до Григория Горина и Марка Захарова. «Тот самый Мюнхгаузен» в трагичной комедии Крамера/Хабенского оказывается человеком, который вынужден заново придумывать мир, будучи не в силах его изменить.



«Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена», Константин Хабенский в роли барона Мюнхгаузена Фото: Екатерина Цветкова, предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Во всех совместных работах Крамер и Хабенский уделяют особое внимание сценографии и саундтреку. Так, во «Враках» звучат композиции от «Ты прощай, моя милая» 1-го эскадрона Кавалергардского полка до селективных Penguin Café Orchestra и Мередит Монк. Сценография Виктора Крамера футуристична, спектакль начинается с разрушения моста и заканчивается полетом на воздушном шаре.

29 марта петербуржцам представят спектакль «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» Уланбека Баялиева по одноименной пьесе Венедикта Ерофеева «Вальпургиева ночь». События в ней происходят накануне Первомая в психиатрической клинике и навеяны воспоминаниями автора пьесы от пребывания в больнице им. Кащенко. Здесь сплетаются литературные аллюзии к Пушкину, Гете, Шекспиру, Чехову с его «Палатой номер 6», Кену Кизи с его каноническим «Гнездом кукушки», лихой забубенный ерофеевский пафос, исторические параллели (узники психушки — диссиденты — враги системы). Ценители увидят образ русского алкоимпрессионизма в его самом ярком, смешном, буйном и горьком воплощении.



«Вальпургиева ночь, или Шаги командора» Фото: Олег Черноус, предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Критики неоднократно отмечали дуэт Дмитрия Назарова и Игоря Верника в амплуа завсегдатаев скорбного дома. Кроме того, Игорь Верник написал музыку к ряду песен в спектакле, а Дмитрий Назаров сделал специальный поэтический перевод песни Go Down Moses, более всего известной в исполнении Луи Армстронга.

31 марта и 1 апреля пройдут показы авторского спектакля Ренаты Литвиновой «Звезда вашего периода». Это история кинодивы в прошлом, мечтающей о возвращении к славе, заточенной в самом центре гротескного советско-голливудского собирательного киномира. Главная героиня Маргарита Леско, «звезда вашего периода», которую уже мало кто помнит, живет в иллюзорной реальности, в которой она по-прежнему обожаема миллионами поклонников и окружена молодыми любовниками и где она пишет бесконечный сценарий будущего киношедевра и меняет фантастической красоты платья.



«Звезда вашего периода» Фото: Александр Иванишин, предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Обобщение на грани самопародии и одновременно невероятно эстетская история, «Звезда вашего периода» — это второй авторский проект Ренаты Литвиновой в Московском художественном театре. Сама создательница назвала спектакль оммажем фильму Билли Уайлдера «Бульвар Сансет» 1950 года, а себя сравнивает с Чарли Чаплиным или Орсоном Уэллсом: «Делаю все и все контролирую».



Композитором спектакля стала Земфира Рамазанова.

Кроме трех спектаклей МХТ им. А. П. Чехова привезет в Петербург и выставку из экспозиции своего легендарного музея. Она будет проходить в фойе Александринского театра.

18+

Мария Лащева

