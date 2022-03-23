Спектакли с Ренатой Литвиновой в Петербурге официально заменены

МХТ имени Чехова 22 марта объявил о замене спектаклей с Ренатой Литвиновой, заявленных в составе петербургских гастролей на сцене Александринского театра. Речь идет о вечерах 31 марта и 1 апреля, когда планировалось показать постановку «Звезда вашего периода».



Вместо Ренаты Литвиновой петербуржцы увидят спектакль «Сирано де Бержерак» Егора Перегудова — в МХТ подчеркивают, что эта премьера состоялась «буквально на днях».



«Купленные ранее билеты действительны. Если замена вам не подходит, для оформления возврата билетов просим своевременно обратиться по месту их приобретения», — говорится в сообщении.

