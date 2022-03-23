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Спектакли с Ренатой Литвиновой в Петербурге официально заменены

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МХТ имени Чехова 22 марта объявил о замене спектаклей с Ренатой Литвиновой, заявленных в составе петербургских гастролей на сцене Александринского театра. Речь идет о вечерах 31 марта и 1 апреля, когда планировалось показать постановку «Звезда вашего периода».

Вместо Ренаты Литвиновой петербуржцы увидят спектакль «Сирано де Бержерак» Егора Перегудова — в МХТ подчеркивают, что эта премьера состоялась «буквально на днях».

«Купленные ранее билеты действительны. Если замена вам не подходит, для оформления возврата билетов просим своевременно обратиться по месту их приобретения», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Рената Литвинова покинула Россию в связи с последними политическими событиями. Уточнялось, что она находится в Бельгии.

Утром 23 марта в официальном канале Ренаты Литвиновой появилась фотография с надписью, сделанной от руки: «Что такое тварь и как с ней сражаться — Новая пьеса 2022».

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Комментарии (34)

allyouneedislove
спектаклей нет, но вы держитесь =)
kоt-obormot
Пуполоиды - 200 комментариев в день. Подтягиваемся, отрабатываем..
267188598
Скоро стервятники-майданята слетятся со старыми песнями про ватники, высочайший западный мир и какая Россия плохая, а они такие хорошие-хорошие. А мы им, зомбированным, будем верить-верить.
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