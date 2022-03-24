Куда пойти с детьми на каникулах: 20 идей — от музейного фестиваля до циркового мюзикла на воде

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Музеи

Все школьные каникулы в городе идет музейный фестиваль «Детские дни». Для юных посетителей открываются специальные программы музеев и библиотек: игровые занятия, экскурсии и прогулки, интерактивные выставки и мастер-классы. Полная программа фестиваля есть на его сайте. Там можно выбрать то, что подходит ребенку по возрасту и увлечениям.

Для детей 5–8 лет Музей железных дорог России с 24 марта по 3 апреля в 11:00 (кроме 25 и 29 марта) проведет занятия по истории железной дороги в России. Юные любители техники узнают, почему пути для поездов — железные, где «живут» паровозы и что они «едят», чтобы быстро ехать. Занятие инклюзивное, доступно для детей с ограниченными возможностями.



Для любителей чтения 8–11 лет Музей Владимира Набокова составил литературно-познавательную программу «Слова-путешественники». 26 марта и 2 апреля в 14:00, 16:00, 18:00, а также 30 марта и 1 апреля в 18:00 детям расскажут о путешествиях большой семьи Набоковых и о словах, которые тоже любят пересекать границы и оставаться неузнанными. Посетители дома Набоковых сыграют в игры со словами и откроют «страшно цветную» тайну букв.

В Музее политической истории России 29, 30 марта, 1, 3 апреля в 12:00 и 15:00; 2 апреля в 15:00 ребятам 8–11 лет расскажут о странных вещах, которые еще буквально вчера были в каждом доме. Сегодня их названия забыты или звучат как иностранные слова: керогаз, ледник, авоська, калоша, промокашка. Вместе с героями рассказов Николая Носова и Виктора Драгунского посетители научатся варить кашу на дровяной плите, разговаривать по испорченному телефону и найдут необычное применение найденной на даче калоше.

Для посетителей 11–13 лет выставочный зал «Смольный» 28, 29, 30, 31 марта в 13:00 и в 15:00 откроет Лабораторию по исследованию рукописей. Ребят пригласят изучить документы с лупой в руках в историческом здании одного из корпусов бывшего Смольного института. Юные исследователи должны будут понять не только то, кем, когда и где были написаны письма или дневники, но и как поменяла судьбу этого человека война, как формировался его собственный взгляд на жизнь и позиции окружающих людей, как происходящее влияло на его восприятие событий.



Концерты

Концертный зал Мариинского театра 25 марта, 11:30 Симфоническая сказка «Петя и волк»

Увлекательный сюжет симфонической сказки Сергея Прокофьева — удачный предлог, чтобы научить детей понимать оркестровую музыку. Пока юные зрители следят за сюжетом, они узнают названия инструментов и их звучание. Ассоциации помогают запоминать голоса симфонического оркестра. Мальчик Петя — скрипка, птичка — флейта, утка — гобой, кошка — кларнет, волк — три валторны, дедушка — ворчащий фагот. 6+

Михайловский театр 3 апреля, 11:00 и 13:00

«Город ударных инструментов Молоточкинбург»

Познавательное путешествие по городам Молоточкинбург, Струнбрюк и Дудкиндорф познакомит зрителей с их жителями — ударными, струнными и духовыми инструментами, их голосами и особенностями. В конце путешествия артисты оркестра Михайловского театра сыграют любимые мелодии, а слушатели им помогут. 5+



Фото: /mikhailovsky.ru/ Поделиться Поделиться





Академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича 26 марта, 15:00

Григ. «Пер Гюнт»

Театрализованный концерт построен по мотивам авантюрных приключений Пера Гюнта — главного персонажа одноименной драмы Генрика Ибсена.



Пер Гюнт обошёл весь мир в поисках предназначения, примерил на себя множество ролей — от работорговца и фальшивомонетчика до вождя племени и императора, но так и не нашел того, что искал. Вернувшись на Родину, он вновь встречает Сольвейг, любовь которой помогает ему обрести себя. Прозвучит музыка Эдварда Грига в исполнении солистов Оркестра 1703. Рассказчица — артистка Анастасия Лазарева. 6+

Музыкальные спектакли

КДЦ Московский, Филармония для детей и юношества

29 марта, 12:00

«Малыш и Карлсон, который живет на крыше»

Режиссер спектакля — заслуженная артистка России Нина Ульянова, композитор — Валерий Шамарин. Трогательный спектакль по произведению Астрид Линдгрен расскажет историю дружбы и преданности. 0+

Театр «Буфф» С 24 марта по 3 апреля в 13:00

«Слоненок Хортон»

Музыкальный спектакль поставлен по мотивам сказки «Хортон высиживает яйцо» всемирно известного детского писателя и мультипликатора Доктора Сьюза. Это история о преданности, настоящей любви, храбрости и готовности помочь в трудную минуту. 0+



Театр «Мюзик-Холл»

3 апреля, 13:00

«Крокодил»

Музыкально-визуальный спектакль приурочен к 105-летию сказки «Крокодил» Корнея Чуковского. Народный артист России Сергей Мигицко в сопровождении симфонического оркестра «Северная симфония» прочтет поэму под фрагменты произведений Глинки, Шуберта, Прокофьева, Шостаковича, Гершвина, песни, марши и забавное видеосопровождение. 6+

Новая сцена Александринского театра

27 марта, 12:00 и 13:30

«Сказки Чижика»: Шерлок Холмс и призрак Британского музея

Музыкальный спектакль для детей создан по мотивам всемирно известных произведений Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. На этот раз знаменитый детектив расследует мистическое ограбление, совершенное в отделе Древнего Египта в Британском музее.

«Сказки Чижика» — цикл джазовых сказок с песочной анимацией для детей. Слушатели познакомятся с различными направлениями джаза через синтез музыкального, литературного и художественного языка. Увлекательные истории, рассказанные Ириной Чижик, песочная анимации Юлии Лабутиной и джазовая импровизация вибрафониста Алексея Чижика перенесут слушателей в сказочный мир музыки. 6+



Спектакли

Балтийский дом

25 марта, 12:00

«Там, где живут драконы»

Спектакль для семейного просмотра по пьесе Дмитрия Петруня расскажет, какими разными бывают драконы: добрые и злые, серьезные и смешные. Смогут ли охотники Оскар и Ивар справиться с чудовищами? Что их ждет — великая битва за спасение мира или неожиданная дружба? 6+

Karlsson Haus на Ломоносова

26–27 марта, 31 марта — 3 апреля в 12:00, 14:30, 17:00

«Вероятно, чаепитие состоится»

Лауреат фестиваля «Золотая маска», спектакль поставлен по мотивам произведений Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Миссис Кап, Шляпник и Мартовский Заяц расскажут зрителям об удивительных приключениях девочки Алисы, которая путешествует по огромной шахматной доске, встречается с Шалтаем-Болтаем, Двухголовым Шелкопрядом и Чеширским котом. Каждый ребенок получит конфету. 0+



Театр «Зазеркалье»

28 марта 15:00 «Сказка о Соловье, Императоре и Смерти»

Пьеса Андрея Петрова по мотивам сказки Андерсена «Соловей» переработана в даосскую притчу о том, как отличить голос живого соловья от пения дорогой механической игрушки, а драгоценные подарки — от даров сердца. В спектакле звучит оригинальная музыка в китайском стиле, исполненная на китайских ударных и духовых инструментах, восточный колорит устанавливают экзотические костюмы, декорации, драконы. Спектакль — обладатель специального приза премии «Золотой софит». 6+



Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева

27 марта в 12:00 и 17:00

«Сказка о царе Салтане»

Молодой режиссер Антон Оконешников (лауреат «Золотого софита» и «Арлекина», двукратный номинант на «Золотую маску») поставил яркий масочный спектакль, основанный на фольклоре, но при этом живой и современный. Маленькому мальчику, герою спектакля, сказку рассказывает мама. Слушая удивительные пушкинские строки, мальчик попадает в волшебный мир, наполненный чудесами и приключениями. Классический сказочный сюжет преломляется через восприятие современного ребенка и обретает новое звучание. 8+

Театр «Мастерская»

2 апреля, 17:00

«Волшебник Изумрудного города»

Сказочная постановка по произведению Александра Волкова расскажет о путешествии Элли и ее друзей к Великому и Ужасному Гудвину — через испытания, разочарования и отчаяние. В постановке Галины Бызгу прозвучат хиты Pixies и Limp Bizkit, артисты будут петь, танцевать, шутить и общаться со зрительным залом. 12+

Цирк на Фонтанке

26 марта, 2 апреля в 13:00 и 17:00, 27 марта и 3 апреля в 13:00, 1 апреля в 18:00

«Одиссея»

Режиссер спектакля Виктория Коновалова, ученица Романа Виктюка, предлагает зрителю новое прочтение одноименной поэмы Гомера, рассказанной с помощью выразительных средств цирка, театра и оперетты. Манеж Цирка на Фонтанке наполнится водой, превратившись в бескрайнее море, по волнам которого главный герой отправится на поиски затонувшей амфоры, хранящей тайны прошлого. В постановке сыграют дрессированные животные: морские котики, шимпанзе, павианы, дикобразы, еноты, попугаи. 0+



Фото: circus.spb.ru Поделиться Поделиться





Мастер-классы

Театр на Литейном

31 марта, 14:00

Тот, который сказал: «Не верю!»

Игровой спектакль-бродилка предлагает юным зрителям попробовать себя в роли участников первой театральной школы-студии. Они совершат таинственную прогулку по закулисью и неожиданно окажутся в конце XIX века. Проходя по театральным лабиринтам, студийцы узнают главные секреты театральных цехов — про грим, костюмы и реквизит. В «репетиционной комнате» два великих мастера-режиссера, Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, предложат пройти настоящий актерский тренинг, который подготовит ребят к их совместному спектаклю. 6+

РОСФОТО

1 апреля, 15:00

Мастер-класс по открыткам

Мастер-класс для детей от 5 до 10 лет по созданию трехмерных авторских открыток в технике киригами. В ходе встречи ребята познакомятся с новыми художественными приемами, а также узнают интересные исторические факты об уникальном здании РОСФОТО. Во время занятия юные посетители в сопровождении куратора пройдут по бывшему доходному дому страхового общества «Россия» и раскроют секреты северного модерна, познакомятся со зверями-хранителями музейной лестницы и рассмотрят витражи. 0+

Мастерская Аникушина

24, 25, 30, 31 марта и 1 апреля в 15:00; 26, 27 марта и 2, 3 апреля в 13:00, 15:00

Мастер-класс по лепке «Глинограмма. Голосовое послание в глине»

Скульптор Михаил Аникушин любил выписывать цитаты из книг: он прикреплял их на видном месте и перечитывал, когда обдумывал образы своих героев. На мастер-классе участники узнают, как сохранять цитаты в глине. Для этого чеховское высказывание надо будет записать на диктофон, а затем вылепить рельеф с получившимся рисунком звуковой дорожки. Свой голос, запечатленный в глине, — «глинограмму», можно будет забрать домой. 6+



Фото: gmgs.ru Поделиться Поделиться





Кинотеатры

«Финник»

Создатель «Смешариков», режиссер Денис Чернов поставил анимированную историю про домового Финника, безобидного монстра, живущего в доме девочки Кристины. Сказочному созданию и смелой школьнице придется объединиться, чтобы остановить зло, захватившее их город. 6+

«Золушка и тайна волшебного камня»

Не каждой принцессе нужен защитник: некоторые из них способны сами за себя постоять и, более того, выручить близких из беды. На принца Алекса наложено проклятие, превратившее его в мышь. Золушке предстоит освободить его от злых чар и отправиться в незабываемое путешествие вместе со своими обаятельными друзьями. 6+

