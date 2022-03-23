Вячеслав Бутусов сыграет в Петербурге лучшие песни Nautilus Pompilius

Старожил русского рока Вячеслав Бутусов должен был выступать в Северной столице в конце февраля, но концерт перенесли без объяснения причин. Теперь же, надеемся, шоу состоится. Бутусов и его новый коллектив «Орден Славы» обещают исполнить лучшие песни Nautilus Pompilius в клубе А2 25 марта. (12+) Сейчас всем нам как никогда нужны положительные эмоции, а что может быть лучше, чем возможность хором спеть любимые песни?
«Орден Славы», начавший свой творческий путь в 2019 году, оказался очень плодовитым коллективом — после дебютного полноформатного альбома группа выпустила с десяток синглов. Но и о Nautilus Pompilius Бутусов не забывает — знакомые всем песни до сих пор звучат со сцены — пусть и в несколько ином звуке, а в ноябре этого года «Нау» исполняется 40 лет.
Перечислять бессмертные хиты Nautilus Pompilius нет никакого смысла, их все знают наизусть, а чтобы составить представление о новом звучании Бутусова, можно послушать обновленную версию композиции «Гудбай, Америка» и посмотреть клипы «Ордена Славы» — постапокалиптичный мультик «Идиот» с нарисованным Достоевским или социально-направленную лирику «Дети сидят в Интернете».
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»