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Названы дата и место отпевания и похорон режиссера Виталия Мельникова

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На «Ленфильме» рассказали, где и когда проводят в последний путь режиссера Виталия Мельникова, скончавшегося 21 марта.

Как сообщили «Фонтанке» на киностудии, отпевание начнется в полдень 25 марта в Князь-Владимирском соборе (у станции метро «Спортивная»). Похороны пройдут на Комаровском кладбище.

Режиссер, снявший фильмы «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», трилогию о России XVIII века — «Царская охота», «Царевич Алексей» и «Бедный, бедный Павел» — ушел в возрасте 93 лет.

Редактор киностудии «Ленфильм», киновед и режиссер Александр Поздняков в интервью «Фонтанке» назвал Мельникова «большим мастером и удивительно чистым, светлым человеком», «который говорил правду о нашей жизни».

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