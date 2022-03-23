Названы дата и место отпевания и похорон режиссера Виталия Мельникова

На «Ленфильме» рассказали, где и когда проводят в последний путь режиссера Виталия Мельникова, скончавшегося 21 марта.



Как сообщили «Фонтанке» на киностудии, отпевание начнется в полдень 25 марта в Князь-Владимирском соборе (у станции метро «Спортивная»). Похороны пройдут на Комаровском кладбище.



Режиссер, снявший фильмы «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», трилогию о России XVIII века — «Царская охота», «Царевич Алексей» и «Бедный, бедный Павел» — ушел в возрасте 93 лет.

