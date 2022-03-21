«Он говорил правду о нашей жизни». Редактор «Ленфильма» — об уходе Виталия Мельникова

Редактор киностудии «Ленфильм», киновед и режиссер Александр Поздняков в интервью «Фонтанке» рассказал о вкладе Виталия Мельникова в отечественное кино. Режиссера, снявшего такие картины, как «Начальник Чукотки», «Мама вышла замуж», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Царская охота», «Бедный, бедный Павел» не стало 21 марта — он скончался в одной из больниц Петербурга после перенесенных заболеваний.



«Виталий Вячеславович — без сомнения, это патриарх ленинградского-петербургского кинематографа, — сказал Александр Поздняков. — Когда мы говорим о ленинградской школе кино, его имя стоит одним из первых в этом ряду. Потому что фильмы, которые он сделал, — такие как «Мама вышла замуж» и другие картины, которые знают все, — показали нам простые человеческие отношения. Можно называть это неореализмом, как в Италии в свое время, но это были картины, населенные людьми, для которых жизнь и составляет главную ценность. Такие картины, как «Старший сын», — это в высшей степени гуманистические, чистые, поднимающиеся на вершины пронзительной драматургии произведения».

