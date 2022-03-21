«Он говорил правду о нашей жизни». Редактор «Ленфильма» — об уходе Виталия Мельникова

Редактор киностудии «Ленфильм», киновед и режиссер Александр Поздняков в интервью «Фонтанке» рассказал о вкладе Виталия Мельникова в отечественное кино. Режиссера, снявшего такие картины, как «Начальник Чукотки», «Мама вышла замуж», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Царская охота», «Бедный, бедный Павел» не стало 21 марта — он скончался в одной из больниц Петербурга после перенесенных заболеваний.
«Виталий Вячеславович — без сомнения, это патриарх ленинградского-петербургского кинематографа, — сказал Александр Поздняков. — Когда мы говорим о ленинградской школе кино, его имя стоит одним из первых в этом ряду. Потому что фильмы, которые он сделал, — такие как «Мама вышла замуж» и другие картины, которые знают все, — показали нам простые человеческие отношения. Можно называть это неореализмом, как в Италии в свое время, но это были картины, населенные людьми, для которых жизнь и составляет главную ценность. Такие картины, как «Старший сын», — это в высшей степени гуманистические, чистые, поднимающиеся на вершины пронзительной драматургии произведения».
Киновед напомнил, что Мельникову, как и многим его современникам, приходилось в своей работе сталкиваться с цензурой, его работы также отправлялись на полку.
«Каждую его картину можно подробно исследовать. Он отдал дань в том числе и комедии, и мелодраме, и телевизионному кинематографу, и историческому — мы знаем его трилогию о России XVIII века, — и «Царская охота», и «Царевич Алексей», и другие его ленты, — продолжил Александр Поздняков. — Одним словом, он был большим мастером. И удивительно чистым, светлым человеком. Его все любили и уважали — это бывает крайне редко, особенно среди кинематографистов — так уж повелось, потому что они все замкнуты на себе, на своем творческом мире. Мельников был другим — он был человеком, который говорил правду о нашей жизни и относился к каждому, независимо от его ранга, от его уровня, с большим уважением».