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Хинштейн: от полной блокировки YouTube в России пострадают в первую очередь наши пользователи

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что надеется, что полной блокировки YouTube в России не будет. Об этом он написал 18 марта в своем телеграм-канале.

«У меня нет ответа на вопрос, будет ли заблокирован в России YouTube. Очень надеюсь, что нет. По крайней мере — не будет полной блокировки ресурса. Ведь в первую очередь от этого пострадают наши пользователи», — подчеркнул парламентарий. Он надеется, что Google, владеющий сервисом, выполнит требования Роскомнадзора и восстановит заблокированные каналы российских СМИ.

Ранее источник в Роскомнадзоре рассказал РИА Новости, что сервис могут заблокировать до конца недели или даже сегодня. По словам собеседника агентства, это собирались сделать раньше, но решение было якобы отложено из-за блокировки Meta — «чтобы было не все сразу».

14 марта Роскомнадзор заблокировал на территории России соцсеть американской Meta Platforms Instagram из-за «призывов к насилию против россиян». До этого российские власти ограничили доступ к Twitter и Facebook и пригрозили тем же самым YouTube. Позже стало известно, что VK Group готовится перезапустить два сервиса сообщений: ICQ и корпоративный мессенджер VK Teams.

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Комментарии (17)

vfhbr
История всех дураков пережует.
bluxer
От ютуба намного больше пользы, чем вреда.
TigerOld
я не понимаю, ну блочат они инсту, фейсбук, и тп. там призывы нас обижать россиян - а итог какой ? просто мы эти призывы не будем видеть ? но они же призывы то останутся. пол мира их все равно прочтут и в чем смысл ? только чтобы мы тут не расстраивались. и все ?
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