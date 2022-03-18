Хинштейн: от полной блокировки YouTube в России пострадают в первую очередь наши пользователи

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что надеется, что полной блокировки YouTube в России не будет. Об этом он написал 18 марта в своем телеграм-канале.



«У меня нет ответа на вопрос, будет ли заблокирован в России YouTube. Очень надеюсь, что нет. По крайней мере — не будет полной блокировки ресурса. Ведь в первую очередь от этого пострадают наши пользователи», — подчеркнул парламентарий. Он надеется, что Google, владеющий сервисом, выполнит требования Роскомнадзора и восстановит заблокированные каналы российских СМИ.