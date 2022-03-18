Роскомнадзор может заблокировать YouTube до конца недели

YouTube могут заблокировать до конца следующей недели. Об этом 18 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к Роскомнадзору.



«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. <...> Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу», — рассказал собеседник агентства.



По данным источника, ограничения могут ввести уже сегодня.

