Роскомнадзор может заблокировать YouTube до конца недели

YouTube могут заблокировать до конца следующей недели. Об этом 18 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к Роскомнадзору.
«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. <...> Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу», — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, ограничения могут ввести уже сегодня.
Напомним, 14 марта Роскомнадзор заблокировал на территории России соцсеть американской Meta Platforms Instagram из-за «призывов к насилию против россиян». До этого российские власти ограничили доступ к Twitter и Facebook и пригрозили тем же самым YouTube. Позже стало известно, что VK Group готовится перезапустить два сервиса сообщений: ICQ и корпоративный мессенджер VK Teams.