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Роскомнадзор может заблокировать YouTube до конца недели

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YouTube могут заблокировать до конца следующей недели. Об этом 18 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к Роскомнадзору.

«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. <...> Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, ограничения могут ввести уже сегодня.

Напомним, 14 марта Роскомнадзор заблокировал на территории России соцсеть американской Meta Platforms Instagram из-за «призывов к насилию против россиян». До этого российские власти ограничили доступ к Twitter и Facebook и пригрозили тем же самым YouTube. Позже стало известно, что VK Group готовится перезапустить два сервиса сообщений: ICQ и корпоративный мессенджер VK Teams.

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Комментарии (41)

V78
Давай, блокируйте всё. Отрубайте интернет. Блокируйте граждан России в конце концов. Какой повод хороший устроили в феврале, чтобы вернуть крепостное право и и превратиться во вторую Северную Корею
Лёха Петров
Это похоже на агонию уже.
Джеко
Правду хотят загнать под лавку. Чистая цензура.
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