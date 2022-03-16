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Реанимация «аськи». VK Group планирует перезапуск ICQ и VK Teams

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VK Group готовится перезапустить два сервиса сообщений: ICQ и корпоративный мессенджер VK Teams. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты, эти планы обсуждались еще в начале года — до скачка популярности российских мессенджеров в связи с санкциями из-за событий на Украине. Однако на фоне ограничений перезапуск ICQ получил новый импульс и обсуждается уже с властями страны, отмечает федеральный чиновник. По его словам, оба проекта, включая корпоративный мессенджер, компания планирует развернуть к лету.

Однако другой чиновник говорит, что VK Group планирует ускорить запуск своего мессенджера, но не ICQ. Якобы базой станет MyTeams — мессенджер Mail.ru Group, который переименовали в VK Teams из-за ребрендинга компании.

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Комментарии (16)

266410437
на WeChat китайский пора всем уже переходить.
Ганс-Дитрих Геншер
icq прекрасно работает, в чём вопрос-то?
Дядя Бо
Пейджерам приготовиться!
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