Реанимация «аськи». VK Group планирует перезапуск ICQ и VK Teams

VK Group готовится перезапустить два сервиса сообщений: ICQ и корпоративный мессенджер VK Teams. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.



По словам собеседника газеты, эти планы обсуждались еще в начале года — до скачка популярности российских мессенджеров в связи с санкциями из-за событий на Украине. Однако на фоне ограничений перезапуск ICQ получил новый импульс и обсуждается уже с властями страны, отмечает федеральный чиновник. По его словам, оба проекта, включая корпоративный мессенджер, компания планирует развернуть к лету.

