Весна пришла — сурки проснулись! Посмотрите, как они поживают в Московском зоопарке

В Москве потеплело, и в столичном зоопарке проснулись Арчи, Нагайна и Сара — очаровательные сурки. В вольере еще лежит снег, поэтому они выбираются из норки — сурчины — только чтобы поесть, а затем снова прячутся.

Как сообщает 16 марта пресс-служба зоопарка, сурки легли в спячку немного раньше, чем обычно, — в конце сентября. Первыми уснули Сара и Нагайна, а Арчи еще пару недель обходил владения. Укладываясь спать, он предусмотрительно заткнул вход в норку пробкой из земли и травы, чтобы всем было тепло.

«Бывает такое, что сурки уже проголодались и проснулись, а на улице ещё холодно. Тогда они могут выйти ненадолго — только для того, чтобы поесть. А потом возвращаются обратно в сурчину и продолжают дремать. Наши зоологи увидели, что вход в сурчину открыт и заранее подготовили вольер: убрали снег рядом с выходом из сурчины, положили туда лёгкий корм — свежий салат, а также микс из овощей — ничего сытного или калорийного. Пищеварительной системе сурков нужно время, чтобы возобновить работу», — говорит гендиректор зоопарка Светлана Акулова.