«Деньги на исходе, карты заблокированы». Застрявшие за границей туристы увидели «точку невозврата»

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







По подсчетам Ассоциации туроператоров России, на конец февраля, когда Евросоюз официально запретил самолетам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией входящих в него стран, за границей находилось около 150 тыс. россиян. Более чем у 27 тысяч из них появились проблемы с вылетом в Россию. Не дожидаясь организации вывозных рейсов, часть из них отправились домой обходными путями, нередко переплачивая втридорога. Оставшиеся бьют тревогу: деньги заканчиваются, а вывозных рейсов на горизонте пока нет и неизвестно, когда появятся.

Кристина отдыхала в Египте вместе с 17-летним сыном. Рейс из Шарм-эш-Шейха, запланированный на 12 марта, отменили, рассказала она «Фонтанке». Маршрут обслуживает авиакомпания AZUR air. Её самолеты перестали летать из России в Египет 9 марта.

Туристов поселили в трехзвездочную гостиницу, всего застрявших там сейчас — в пределах 100 человек. Многие отдыхали с детьми, также среди туристов есть беременная женщина. Все, кого переселили, являются клиентами туроператора «Интурист».

«Туроператор говорит, что необходимо держать связь с местным гидом. Здесь создан общий чат в WhatsApp, куда скидывается информация. Однако за два дня, что мы здесь, ещё никто никуда не улетел, — отметила Кристина. — Так как у многих уже прошло 14 дней пребывания или только приближается, нам предложили заплатить за визу: с каждого по 25 долларов. Это Синайский полуостров, визу необязательно было приобретать, мы приехали всего на 9 ночей. Но гид говорит, что при вылете без визы у нас будут большие штрафы».

Позже представители туроператора сообщили, что вывозные рейсы запланированы только на 21 марта. «Фонтанка» направила запрос в «Интурист». Ответ не поступил к моменту выхода материала. Зато туроператор прислал сообщение туристам: «Поскольку информации по дате организации вывозного рейсах из Шарм-Эль-Шейха от авиаперевозчика на данный момент нет, для туристов будет предоставлено проживание 15–19.03 в отеле Tivoli 3* без доплаты». Что будет после 19-го — неизвестно.



Гораздо сложнее обстоят дела у самостоятельных туристов. У них нет туроператора, который несет за них ответственность, а забота о себе и своем пропитании с обвалившимся на треть рублем и отключенными карточками, теперь влетает в копеечку. Об этом «Фонтанке» рассказала застрявшая в Мексике туристка из Москвы Алена Афанасьева. Обратно из Канкуна в Шереметьево она должна была лететь 12 марта рейсом «Аэрофлота», но 7 марта он был отменен.

«Более информации от «Аэрофлота» не поступало. Их сайт у меня не работает в принципе, горячие линии не отвечают часами. У людей тут накапливаются счета на сумму до 35 тыс. рублей за мобильную связь», — отмечает девушка.

По ее словам, переоформиться на другие рейсы не получилось. Они все оказались заполнены, когда стало известно, что с 8 марта вылетов не будет. Алена обратилась в МИД РФ через приложение «Зарубежный помощник» и Госуслуги. Из ситуационно-кризисного центра МИДа пришел ответ, что обращение принято.

«Авиационные власти Мексики не закрывали небо для российских бортов. На данный момент возможность осуществления дальнейших перелетов из Мексики в Россию а/к «Аэрофлот» обсуждается. По информации авиакомпании, будут направляться оповещения по указанным в бронировании контактным данным. В связи с этим рекомендуем поддерживать связь непосредственно с представителями авиакомпании «Аэрофлот». В случае организации дополнительного экстренного/гуманитарного/вывозного государственного рейса соответствующая информация будет нами распространяется незамедлительно», — сообщили туристке в консульском отделе посольства России в Мексике, а также рекомендовали арендовать доступное жилье и следить за информацией.

Экономить дальше некуда, считает девушка. Цены в пригороде туристического Канкуна вполне себе московские. Аренда комнаты в квартире ей обошлась в 6 тыс. песо или около 39 тыс. рублей. Минимальный набор продуктов в гипермаркете — крупы, макароны, вода, немного овощей — обходится примерно в 2600 рублей. «По минимальным расчетам, нам, двоим взрослым, причём веганам, надо 15 000 песо в месяц. Это сейчас 97 500 рублей», — отмечает она. Расплачиваться приходится наличной валютой, которую успели снять до остановки работы выпущенных российскими банками карт Visa и Mastercard.

Вера (имя изменено по просьбе героини) в середине января прилетела в Мексику будучи на восьмом месяце беременности вместе с мужем. Супруги планировали отдохнуть около месяца и вернуться обратно, но после посещения врача в начале февраля убедились, что ребенок уже готов к рождению и лететь никуда нельзя. Пара сняла жилье до конца марта.

«Пришло письмо от «Аэрофлота», что наш рейс на 31 марта отменили. С этого началось все веселье. Мы начали звонить в консульский отдел в Мехико, сотрудники консульства нам сказали, что никакой информации по вывозным рейсам у них нет, чтобы мы экономили, держались и не нервничали, — поделилась с «Фонтанкой» девушка. — Это напрямую угрожает жизни и здоровью нашей семьи, потому что денежные средства на исходе, жилье до 30 марта, карты заблокированы».



По словам Веры, на горячей линии «Аэрофлота» им предложили вернуть деньги за отмененный рейс, однако на эти 40 тыс. рублей купить билеты домой в Сочи уже невозможно. Самый близкий путь пролегает через Турцию. Стоимость билетов для семьи по маршруту Канкун-Стамбул-Москва-Сочи в пиковый момент поднималась до 500 тыс. рублей. Потом ценник скорректировался до 300–350 тыс. рублей, но таких денег у супругов, по их словам, нет.

«Мы скооперировались в группе [в Telegram] с застрявшими ребятами. У кого-то уже жилья нет и они просятся к соседям-мексиканцам. Мы пока живем в съемном жилье, но оно до 30 числа. Я каждый день молюсь, чтобы нам предоставили что-то, либо вывозной рейс, либо хотя бы жилье, с питанием мы разберемся. Муж смотрит работу, но ее сложно найти без языка и документов. В Мексике жить абсолютно недешево. Мне кажется, даже дороже, чем в Москве. Мы не готовы были к такому повороту событий. Многие друзья говорят: «Оставайтесь, живите там». Но мы не планировали этого, нас ждут родные и незаконченные дела», — рассказала россиянка.



Туристы, застрявшие в других странах — в том числе в Таиланде, на Шри-Ланке — тоже кооперируются в соцсетях и мессенджерах. Там публикуют сообщения об аренде жилья, поиске попутчиков, продаже валюты. В официальной мексиканской группе недавно появилось объявление, что власти штата Кинтана-Роо организовали в городе Пуэрто Авентурас бесплатный приют для российских туристов, оказавшихся в бедственном положении. Заселиться туда можно по загранпаспорту, приоритет отдается семьям с маленькими детьми. Проживать в нем разрешается «вплоть до организации вывозного рейса в Россию, но не более двух недель».



«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу главы Ростуризма и «Аэрофлот». Ответы к моменту публикации материала не поступили.

В колл-центре Ростуризма и ОНФ сообщили, что для попадания на вывозной рейс туристам надо заполнить форму на Госуслугах. Из полученных анкет будут составляться списки пассажиров. Уведомление о вылете должно прийти на почту.

На днях в своем телеграм-канале «Аэрофлот» начал публиковать расписание специальных рейсов для возвращения российских туристов из-за рубежа. Сейчас там указаны вылеты из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эль-Шейха (Египет), Стамбула и Антальи (Турция), а также Пхукета (Таиланд).



«Работа по организации специальных рейсов для возвращения пассажиров Аэрофлота (в том числе из Бангкока) в РФ продолжается. По мере согласования расписания выполнения специальных рейсов Аэрофлот будет оповещать пассажиров дополнительно», — обещают в компании.

При этом, как сообщили «Фонтанке» на горячей линии авиаперевозчика, если пассажиры выберут возврат денег, на гуманитарный рейс рассчитывать они уже не могут.

Спецрейсами могут воспользоваться клиенты и других авиакомпаний. Для этого нужно обратиться не к «Аэрофлоту», а к первоначальному перевозчику.

Евгения Горбунова, Лена Ваганова, «Фонтанка.ру».

