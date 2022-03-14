«У вас работает инста?». Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов

Однако пользователи, проснувшись, поняли, что в Instagram они все еще могут как заходить, так и постить фото и видео.
Теперь они сверяются в соцсетях, чтобы понять, одни ли они такие счастливчики.
- «Давайте никому не скажем, что инста работает».
- «Малышка, поздравляю. Инста работает, поэтому ты ещё можешь делать намёки своему бывшему в сторис».
- «На сетях Мегафон, инста еще работает без VPN. Медленно, но тем не менее. Еще не везде развернули блокировку».
- «У вас работает инста?» — вопрошают тысячи пользователей.
Уважаемые читатели, работает ли у вас Instagram?
В России в Instagram было, по некоторым данным 64 млн пользователей, первое место в Европе.
Роскомнадзор пообещал в 00:00 14 марта ограничить на территории РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) из-за призывов к насилию в отношении россиян. С соответствующим требованием ранее обращалась Генпрокуратура. Также ведомство просит суд признать Meta экстремистской организацией. О том, чем это всё грозит обычным пользователям из России, «Фонтанке» рассказали в Совете Федерации.