«У вас работает инста?». Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов

Однако пользователи, проснувшись, поняли, что в Instagram они все еще могут как заходить, так и постить фото и видео.

Теперь они сверяются в соцсетях, чтобы понять, одни ли они такие счастливчики.

Меня эта проблема не касается.

А что, так можно было?

У меня всё норм, VPN рулит.

Показывает как будто только старые посты.

Через одну сеть работает, а через другую нет (мобильную и домашнюю).

А я и не пытаюсь зайти. Доктор сказал в морг, значит в морг.

В России в Instagram было, по некоторым данным 64 млн пользователей, первое место в Европе.



Роскомнадзор пообещал в 00:00 14 марта ограничить на территории РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) из-за призывов к насилию в отношении россиян. С соответствующим требованием ранее обращалась Генпрокуратура. Также ведомство просит суд признать Meta экстремистской организацией. О том, чем это всё грозит обычным пользователям из России, «Фонтанке» рассказали в Совете Федерации.

