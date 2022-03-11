Нет ответственности за аккаунты. Сенатор Клишас рассказал «Фонтанке», как быть с Instagram и экстремизмом

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас пояснил «Фонтанке», как изменится жизнь обычных пользователей соцсетей, если компанию Meta признают экстремистской организацией. Она является владельцем Facebook, Instagram и WhatsApp.



Как подчеркнул Клишас 11 марта, на территории России в случае признания экстремистскими соответствующих ресурсов они могут быть заблокированы по решению суда.



«В законодательстве, в том числе уголовном, нет ответственности за наличие аккаунтов в соцсетях, — отметил он. — Целью указанных действий Генпрокуратуры является защита прав граждан и блокировка экстремистских ресурсов, а не уголовная репрессия в отношении российских граждан».

