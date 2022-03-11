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Нет ответственности за аккаунты. Сенатор Клишас рассказал «Фонтанке», как быть с Instagram и экстремизмом

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Фото: council.gov.ru
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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас пояснил «Фонтанке», как изменится жизнь обычных пользователей соцсетей, если компанию Meta признают экстремистской организацией. Она является владельцем Facebook, Instagram и WhatsApp.

Как подчеркнул Клишас 11 марта, на территории России в случае признания экстремистскими соответствующих ресурсов они могут быть заблокированы по решению суда.

«В законодательстве, в том числе уголовном, нет ответственности за наличие аккаунтов в соцсетях, — отметил он. — Целью указанных действий Генпрокуратуры является защита прав граждан и блокировка экстремистских ресурсов, а не уголовная репрессия в отношении российских граждан».

Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram и признать Meta экстремистской организацией. Перед этим компания временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских военных. При этом Facebook уже был заблокирован в России в начале марта. Позже РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что санкции не должны затронуть мессенджер WhatsApp.

Фото: council.gov.ru

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Комментарии (5)

SlawaPiter
тор Сена...
Ingria
пока нет...
261009351
Здравствуй Северная Корея.
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