В Instagram и Facebook разрешили призывы к насилию против российских военных

На фоне спецоперации на Украине американская компании Meta временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских военных. Призывы к жестокости против российских гражданских лиц запрещены.



«Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например «смерть российским захватчикам». Мы не будем позволять призывы к насилию против гражданских лиц России», — написал представитель Meta Энди Стоун в Twitter (цитата по ТАСС).

