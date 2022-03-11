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В Instagram и Facebook разрешили призывы к насилию против российских военных

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На фоне спецоперации на Украине американская компании Meta временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских военных. Призывы к жестокости против российских гражданских лиц запрещены.

«Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например «смерть российским захватчикам». Мы не будем позволять призывы к насилию против гражданских лиц России», — написал представитель Meta Энди Стоун в Twitter (цитата по ТАСС).

Ещё до высказывания Стоуна об этом решении, распространяющемся на некоторые страны, сообщило агентство Reuters. Призывы к насилию разрешены, когда в посте говорится о военной операции на Украине. Разрешение касается таких государств, как Армения, Азербайджан, Венгрия, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина и Эстония. В трёх странах (России, Украине и Польше) не будут удаляться призывы к смерти в адрес президентов РФ и Белоруссии Путина и Лукашенко, отмечалось в публикации.

Посольство России в Вашингтоне выразило возмущение политикой Meta.

«Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистcкой машины западных правящих кругов. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности», — цитирует «Интерфакс» комментарий посольства.

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Комментарии (12)

allyouneedislove
ну это их месть за картинки с Обамой
Диего Фуэро
В целом я не могу возражать против того, чтобы страны которые на стороне противника в конфликте (я противника кстати не ассоциирую с украинцами, лишь с текущем режимом на Украине) агрессивно высказывались против наших военных. Ну это просто логично. Логично правда тоже самое разрешить в обратку. Мы высказываемся против их военных. Правда кто эти их военные не очень понятно. Ну то есть ВСУ понятно, но не понятно насколько это только ВСУ.
ShkVAl
Если дворняга лает, не стоит падать на землю и лаять в ответ.
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