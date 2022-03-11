В Instagram и Facebook разрешили призывы к насилию против российских военных

На фоне спецоперации на Украине американская компании Meta временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских военных. Призывы к жестокости против российских гражданских лиц запрещены.
«Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например «смерть российским захватчикам». Мы не будем позволять призывы к насилию против гражданских лиц России», — написал представитель Meta Энди Стоун в Twitter (цитата по ТАСС).
Ещё до высказывания Стоуна об этом решении, распространяющемся на некоторые страны, сообщило агентство Reuters. Призывы к насилию разрешены, когда в посте говорится о военной операции на Украине. Разрешение касается таких государств, как Армения, Азербайджан, Венгрия, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина и Эстония. В трёх странах (России, Украине и Польше) не будут удаляться призывы к смерти в адрес президентов РФ и Белоруссии Путина и Лукашенко, отмечалось в публикации.
Посольство России в Вашингтоне выразило возмущение политикой Meta.
«Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистcкой машины западных правящих кругов. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности», — цитирует «Интерфакс» комментарий посольства.