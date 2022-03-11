РИА Новости: WhatsApp не коснутся меры против Meta

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta Platforms Inc., не будет заблокирован в России, если компанию внесут в список экстремистских организаций.



«WhatsApp не затронут введённые против компании Meta меры, так как этот мессенджер — средство общения, не размещения информации», — пишет 11 марта РИА Новости со ссылкой на источник.



Ранее Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России после того, как появилась информация, что компания временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военных.

