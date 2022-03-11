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РИА Новости: WhatsApp не коснутся меры против Meta

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Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta Platforms Inc., не будет заблокирован в России, если компанию внесут в список экстремистских организаций.

«WhatsApp не затронут введённые против компании Meta меры, так как этот мессенджер — средство общения, не размещения информации», — пишет 11 марта РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России после того, как появилась информация, что компания временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военных.

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Комментарии (4)

5-я колонна
То есть, при общении разрешено сеять ненависть к тем, к кому запрещено по другим каналам.
266108100
То есть можно будет и дальше пользоваться мессенджером, принадлежащему экстремистской компании? Логика на высшем уровне.
Ырыс
WhatsApp нужно закрыть. Переходить на кнопочные или дисковые телефоны. "Барышня, дайте Смольный"
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