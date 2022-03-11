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Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram и признать Meta экстремистской

Генпрокуратура России 11 марта потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Кроме того, ведомство просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ.

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Претензии ведомства к Instagram связаны с тем, что в ходе проведения РФ спецоперации на Украине в этой соцсети «распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории Российской Федерации в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием».

11 марта стало известно, что компания Meta временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских военных. В Госдуме и Кремле призвали проверить эту информацию и в случае необходимости пресечь деятельность организации.

«Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», — сказано в заявлении Генпрокуратуры.

Facebook уже был заблокирован в России в начале марта в качестве «ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ».

Американская компания Meta Platforms Inc. является владельцем соцсетей Facebook, Instagram, WhatsApp.

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Комментарии (46)

Bush1
Полировавшие на совок, ваш выход. Скоро будет все о чем вы грустили.
dragvs
Про досудебное урегулирование не слышали, как истерички сразу побежали в суд. Любой нормальный суд и пошлет на три буквы.
Mjui
Какой хозяин этой Меты, такие и разрешения внутри программы. ЗАЛУПА-ОБРАЗНАЯ МОРДА. 😂 закрыть, однозначно! 👆
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