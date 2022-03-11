Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram и признать Meta экстремистской

Претензии ведомства к Instagram связаны с тем, что в ходе проведения РФ спецоперации на Украине в этой соцсети «распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории Российской Федерации в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием».

11 марта стало известно, что компания Meta временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских военных. В Госдуме и Кремле призвали проверить эту информацию и в случае необходимости пресечь деятельность организации.

